El pueblo abandonado de España que ha elegido la NASA para retransmitir el eclipse solar en todo el mundo

La agencia espacial estadounidense (NASA), en colaboración con el centro científico Exploratorium de San Francisco, ha seleccionado la pequeña localidad burgalesa de Villalibado como su base principal de operaciones para llevar a millones de espectadores de todo el planeta la señal en directo del histórico eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Este enclave del municipio de Villadiego, que quedó deshabitado en 1998 y posteriormente fue rescatado como un complejo de turismo rural, fue elegido tras una minuciosa prospección técnica por la franja de totalidad peninsular gracias a la limpieza de sus cielos y a sus idóneas condiciones para la instalación de equipos telescópicos de alta precisión.

El impacto de esta designación situará a Villalibado y a la provincia de Burgos en el centro de la divulgación científica internacional, con una audiencia estimada que superará los diez millones de personas en vivo durante la emisión.

Tras analizar meticulosamente la geografía peninsular, los técnicos norteamericanos encontraron en esta aldea rehabilitada el escenario idóneo para instalar sus instrumentos de medición, fijando la histórica iglesia del Salvador como punto neurálgico de la retransmisión.

La elección ha transformado este espacio rural en un plató mundial desde el que la comunidad científica estudiará la corona solar y difundirá contenidos educativos de alto valor.

Movilización institucional y oportunidades de territorio

La llegada de la agencia norteamericana supone el hito principal de un intenso trabajo colectivo que desde hace meses vienen coordinando diversas instituciones, ayuntamientos y agentes del sector turístico para transformar el fenómeno celestial en un motor de desarrollo socioeconómico sostenible.

Numerosos municipios de la provincia han diseñado programas especiales de acogida y divulgación para recibir a visitantes de todo el mundo; entre ellos destacan Poza de la Sal (cuna del célebre naturalista Félix Rodríguez de la Fuente), Castrojeriz, Lerma, Melgar de Fernamental, Orbaneja del Castillo, Arija y Hacinas, enclaves que han preparado sus infraestructuras para la observación del evento.

Con el objetivo de proyectar la diversidad del territorio más allá de la jornada del eclipse, la Diputación Provincial de Burgos ha articulado una ambiciosa estrategia de promoción territorial bajo la campaña "Del cielo a la Tierra, de la Tierra al cielo".

Esta iniciativa integra rutas turísticas patrimoniales, acciones de divulgación científica y un extenso programa educativo que se prolongará a lo largo del próximo curso escolar. De este modo, la institución provincial busca poner en valor las huellas que la observación del cosmos ha dejado en la historia burgalesa desde el Neolítico hasta la actualidad, garantizando que el paso de este hito astronómico deje una huella perdurable en el tejido económico y cultural de la región.