Alineación de España hoy contra Arabia Saudí en el Mundial: la Selección busca reacción

La selección española afronta este domingo su segundo compromiso en el Mundial 2026 ante Arabia Saudí con la necesidad de reaccionar tras el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en su estreno. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente está obligado a sumar tres puntos para evitar llegar a la última jornada con la clasificación en juego y, para ello, prepara varios cambios en el once titular.

España dejó dudas en su debut. El dominio del balón no se tradujo en ocasiones claras y la falta de pegada castigó a una selección que llegaba al torneo como una de las grandes favoritas. Ahora, ante Arabia Saudí, el objetivo es recuperar sensaciones y demostrar el potencial que le llevó a conquistar la Eurocopa.

La gran incógnita giraba en torno a Lamine Yamal. La estrella española está ya en condiciones de tener un papel protagonista y finalmente, Luis de la Fuente le ha colocado en el once inicial.

Junto a él repetirá Mikel Oyarzabal, mientras que Dani Olmo ocupará el costado izquierdo. El futbolista del RB Leipzig aportará creatividad y llegada a un equipo que echó en falta imaginación en los metros finales durante el encuentro ante Cabo Verde.

En el centro del campo no se esperan grandes novedades. Rodri seguirá siendo el líder de la medular acompañado por Pedri, una combinación que busca más protagonismo con balón y una mayor presencia cerca del área rival.

La defensa también mantendrá gran parte de la estructura del debut. La pareja formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte repetirá en el eje de la zaga, con Marc Cucurella consolidado en el lateral izquierdo. En el costado derecho, Pedro Porro regresa al once tras la titularidad de Marcos Llorente frente a Cabo Verde.

En la portería no hay debate. Unai Simón volverá a defender la meta española en un partido que puede marcar el rumbo de la selección en el torneo.

Enfrente estará una Arabia Saudí que también dejó buenas sensaciones en su estreno tras empatar ante Uruguay. El conjunto dirigido por Georgios Donis mantiene la base de la generación que sorprendió al mundo derrotando a Argentina en el Mundial de Catar y buscará dar otro golpe sobre la mesa frente a España.

Alineación de España ante Arabia Saudí

La selección española podría salir de inicio con Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

Alineación oficial del España-Arabia Saudí del Mundial 2026 | Onda Cero

Lamine Yamal, titular

La gran novedad respecto al partido ante Cabo Verde estaría en la presencia de Lamine Yamal desde el inicio. El extremo es el futbolista más desequilibrante de España y Luis de la Fuente considera que ha llegado el momento de aumentar su protagonismo tras superar los problemas físicos con los que arrancó la concentración.

Su entrada en el once busca dar más profundidad y velocidad a un ataque que se mostró espeso en el estreno mundialista. España necesita generar más ocasiones y el jugador del Barcelona se presenta como el principal argumento ofensivo para conseguirlo.

Sin margen de error en el Mundial

El empate frente a Cabo Verde ha reducido el margen de maniobra de la selección española. Aunque todavía depende de sí misma para avanzar de ronda, una nueva pérdida de puntos complicaría notablemente sus opciones y le obligaría a jugarse la clasificación en la última jornada ante Uruguay.

Por ello, Luis de la Fuente apuesta por retoques en su alineación, pero sin alterar la estructura de un equipo que sigue siendo uno de los grandes candidatos al título. España busca una reacción inmediata para recuperar la confianza y encarrilar su camino hacia los dieciseisavos de final.