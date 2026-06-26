Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Noruega y Francia lucharán en un partidazo por la primera plaza del grupo I

Noruegos y franceses se miden en uno de los mejores partidos de la fase de grupos hasta la fecha. Haaland y Mbappé querrán liderar a su selección en el camino a los dieciseisavos.

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Madrid |

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Noruega y Francia lucharán en un partidazo por la primera plaza del grupo I
Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Noruega y Francia lucharán en un partidazo por la primera plaza del grupo I | Getty

Las selecciones de Noruega y Francia se miden en uno de los mejores partidos de la fase de grupos hasta la fecha. Haaland y Mbappé querrán liderar a su selección en el camino a los dieciseisavos. Ambos combinados, empatados con seis puntos, quieren la victoria para certificar la primera posición. El empate, beneficia a Francia por la diferencia de goles.

Por otro lado, Senegal e Irak, ambas con cero puntos, necesitan sumar tres puntos para tener alguna posibilidad de clasificar como mejores terceras.

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Países Bajos acaba líder y elimina a Túnez

Países Bajos confirmó el liderato del Grupo F tras derrotar a Túnez por 3-1. Un autogol de Ellyes Skhiri y un tanto de Brian Brobbey encarrilaron el encuentro en los primeros minutos.

Hazem Mastouri recortó distancias al inicio de la segunda parte, pero Jan Paul van Hecke sentenció el 3-1 definitivo. Los neerlandeses se enfrentarán a Marruecos en dieciseisavos, mientras que Túnez se despide del Mundial sin puntuar.

Japón empata con Suecia y sella su clasificación

Japón empató 1-1 ante Suecia en un duelo muy igualado que le permitió asegurar el segundo puesto del Grupo F y el pase a los dieciseisavos de final. Los japoneses, que llegaban con ventaja en la clasificación, supieron resistir la reacción sueca y certificaron su presencia en las eliminatorias, donde se medirán a Brasil. Suecia, por su parte, también avanzó como una de las mejores terceras clasificadas.

La última esperanza de Irak y Senegal

La vigente campeona de la Copa África se encuentra al borde del abismo. Con cero puntos, ni si quiera una victoria le serviría para clasificar, ya que tendría que esperar al resto de terceras.

Lo mismo ocurre con Irak. Con cero puntos en dos partidos, las opciones de pasar a la siguiente ronda también son remotas.

Mbappé y Haaland, el duelo definitivo

Francia y Noruega se enfrentan este viernes en uno de los mejores duelos en lo que va de Mundial. Haaland y Mbappé se verán las caras en un partido capital para ambos combinados, que quieren acabar en primera posición. Sin embargo, el empate beneficiaría a Francia, ya que aventaja a los noruegos en la diferencia de goles.

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