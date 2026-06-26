Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Noruega y Francia lucharán en un partidazo por la primera plaza del grupo I

Las selecciones de Noruega y Francia se miden en uno de los mejores partidos de la fase de grupos hasta la fecha. Haaland y Mbappé querrán liderar a su selección en el camino a los dieciseisavos. Ambos combinados, empatados con seis puntos, quieren la victoria para certificar la primera posición. El empate, beneficia a Francia por la diferencia de goles.

Por otro lado, Senegal e Irak, ambas con cero puntos, necesitan sumar tres puntos para tener alguna posibilidad de clasificar como mejores terceras.