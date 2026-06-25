El dardo de Fabián Ruíz tras una entrevista con subtítulos a su madre: "Podéis poner subtítulos si no se me entiende"

La madre de Fabián Ruíz, mediocentro de la selección española, ha sido noticia en los últimos días tras ser entrevistada para un documental llamado "Denominación de origen", un espacio donde aparecen las historias de algunos futbolistas, sus orígenes y el camino que han tenido que recorrer hasta llegar a convertirse en jugadores profesionales.

Entre estas historias aparece la del centrocampista andaluz, narrada por su madre, Chari Peña, para Televisión Española. Sin embargo, lo que era una entrevista para conocer en profundidad la carrera del jugador del PSG se ha convertido en una lluvia de críticas por un detalle durante la entrevista.

Y es que la televisión pública decidió subtitular las declaraciones de la madre debido a su acento andaluz, algo que ha incendiado las redes sociales, llegado incluso hasta el propio Fabián, que no ha dudado en pronunciarse respecto a la polémica.

El dardo de Fabián a TVE

Lejos de dejar pasar la polémica, el mediocentro español ha querido lanzar un dardo tras los subtítulos a su madre. Fabián concedió una entrevista a DAZN sobre el Mundial y, cuando concluía, el andaluz lanzó un dardo a TVE: "Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz", aseguraba.

"No te preocupes, se entiende perfectamente", contestaba Pablo Pinto, periodista del medio. De esta forma, el futbolista dejó en evidencia su molestia tras un gesto que se ha hecho viral en redes, apuntando incluso a la "andalufobia".

¿De dónde es Fabián Ruíz?

El jugador del PSG nació en 1996 en Los Palacios y Villafranca, donde destacó muy pronto como futbolista. Se formó desde los ocho años en las categorías inferiores del Real Betis Balompié y debutó con el primer equipo en 2014, con 18 años. Un talento que acabó firmando por el Nápoles hasta 2022, momento en el que dio el gran salto fichando por el PSG, donde ha mostrado toda su calidad.

El español se ha ganado un hueco en el once de Luis Enrique, donde ya parece inamovible, logrando dos Champions League seguidas.