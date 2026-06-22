¿Está ya España clasificada para los dieciseisavos del Mundial 2026? Todos los escenarios de la Selección

La selección española ha conseguido este domingo sumar sus primeros tres puntos en esta Copa del Mundo. Después del empate inicial ante Cabo Verde, donde saltaron todas las alarmas tras ser incapaces de ver puerta en todo el encuentro, las dudas parecen haberse disipado por completo con esta goleada ante Arabia Saudí.

Tras las dos primeras jornadas, los de Luis de la Fuente suman cuatro puntos que los colocan en la primera posición del Grupo H. Con solo un partido por disputarse y las sensaciones por las nubes, surge una pregunta inevitable: ¿Está ya España clasificada para los dieciseisavos de final?

España, virtualmente clasificada a dieciseisavos

La Roja tiene prácticamente asegurado su billete a la siguiente ronda tras la goleada ante Arabia Saudí y el posterior empate a dos entre Uruguay y Cabo Verde. El próximo compromiso será ante el combinado uruguayo, en un partido a vida o muerte donde los charrúas están obligados a ganar si no quieren despedirse de la competición a las primeras de cambio.

Una victoria de España aseguraría el primer puesto del grupo con 7 puntos de 9 posibles. Incluso un empate podría valer para encabezar el grupo con 5 puntos, siempre y cuando Cabo Verde no logre una victoria ante Arabia Saudí que supere la diferencia de goles positiva (+4) que tiene actualmente España.

La carambola que dejaría a España eliminada del Mundial

A pesar de contar con la mayoría de escenarios a favor, las matemáticas indican que la eliminación de España todavía es posible. Una derrota frente a Uruguay y una victoria de Cabo Verde podrían complicar las cosas.

En este caso, España se vería relegada a la tercera posición del Grupo H. Cabe recordar que en este formato de 48 equipos, avanzan los dos primeros clasificados de cada grupo, aunque también lo harán las ocho mejores terceras.

Si España cae a ese tercer puesto con cuatro puntos, su destino quedaría en manos de la calculadora. Habría que mirar con lupa el desenlace del resto de grupos, ya que aquellas selecciones que queden en tercer lugar con cuatro puntos (o más) y tengan mejor diferencia de goles que la Roja, podrían dejar a los de Luis de la Fuente sin disputar los dieciseisavos de final.