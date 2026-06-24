Goleadores del Mundial 2026: así está la clasificación del Pichichi

La lucha por el Pichichi del Mundial 2026 comienza a coger velocidad cuando la fase de grupos encara su última jornada. Las grandes estrellas ya han empezado a marcar diferencias y, por el momento, Lionel Messi lidera la clasificación de máximos goleadores del torneo.
El capitán de Argentina suma cinco tantos en las dos primeras jornadas y aventaja en un gol a Erling Haaland y Kylian Mbappé, que comparten la segunda posición con cuatro dianas cada uno.
Por detrás aparece el alemán Deniz Undav, que acumula tres goles y dos asistencias, mientras que Jonathan David mantiene viva la candidatura de Canadá gracias a sus tres tantos.
Clasificación del Pichichi del Mundial 2026
- Lionel Messi (Argentina) - 5 goles
- Erling Haaland (Noruega) - 4 goles
- Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles
- Deniz Undav (Alemania) - 3 goles
- Jonathan David (Canadá) - 3 goles
- Maximiliano Araújo (Uruguay) - 2 goles
- Cody Gakpo (Países Bajos) - 2 goles
- Mikel Oyarzabal (España) - 2 goles
- Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2 goles
- Ayase Ueda (Japón) - 2 goles
- Vinicius Junior (Brasil) - 2 goles
- Yasin Ayari (Suecia) - 2 goles
- Folarin Balogun (Estados Unidos) - 2 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos) - 2 goles
- Matheus Cunha (Brasil) - 2 goles
- Kai Havertz (Alemania) - 2 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda) - 2 goles
- Daichi Kamada (Japón) - 2 goles
- Harry Kane (Inglaterra) - 2 goles
- Cyle Larin (Canadá) - 2 goles
- Johan Manzambi (Suiza) - 2 goles
- Daniel Muñoz (Colombia) - 2 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 2 goles
- Ismael Saibari (Marruecos) - 2 goles
- Ismaila Sarr (Senegal) - 2 goles
Messi manda, pero Haaland y Mbappé aprietan
El argentino está siendo una de las grandes figuras del campeonato. Sus cinco goles han impulsado a la albiceleste hacia los dieciseisavos de final y le colocan como principal favorito para acabar como máximo goleador.
Sin embargo, la competencia es feroz. Haaland mantiene intacta su capacidad goleadora con Noruega y Mbappé continúa liderando el ataque francés. Ambos están a un solo tanto del jugador argentino cuando todavía resta una jornada de grupos y toda la fase eliminatoria por disputarse.
Oyarzabal, el mejor español
En clave española, Mikel Oyarzabal es el máximo realizador de la selección con dos goles, una cifra que le sitúa entre los mejores goleadores del campeonato.
También ha visto puerta Lamine Yamal, autor de un tanto, mientras que España continúa repartiendo el protagonismo ofensivo entre varios jugadores.
Los favoritos aún tienen margen
La clasificación de goleadores puede sufrir importantes cambios en las próximas jornadas. Equipos como Francia, Argentina, Portugal, Brasil, Inglaterra o España aspiran a llegar lejos en el torneo, lo que permitirá a sus delanteros disputar más partidos y aumentar sus registros.
Además de Messi, Haaland y Mbappé, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Vinicius Junior, Jonathan David o Daniel Muñoz también mantienen opciones de acercarse a la pelea por el Pichichi.