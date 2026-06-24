Goleadores del Mundial 2026: así está la clasificación del Pichichi

La lucha por el Pichichi del Mundial 2026 comienza a coger velocidad cuando la fase de grupos encara su última jornada. Las grandes estrellas ya han empezado a marcar diferencias y, por el momento, Lionel Messi lidera la clasificación de máximos goleadores del torneo.

El capitán de Argentina suma cinco tantos en las dos primeras jornadas y aventaja en un gol a Erling Haaland y Kylian Mbappé, que comparten la segunda posición con cuatro dianas cada uno.

Por detrás aparece el alemán Deniz Undav, que acumula tres goles y dos asistencias, mientras que Jonathan David mantiene viva la candidatura de Canadá gracias a sus tres tantos.

Clasificación del Pichichi del Mundial 2026

Lionel Messi (Argentina) - 5 goles

Erling Haaland (Noruega) - 4 goles

Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles

Deniz Undav (Alemania) - 3 goles

Jonathan David (Canadá) - 3 goles

Maximiliano Araújo (Uruguay) - 2 goles

Cody Gakpo (Países Bajos) - 2 goles

Mikel Oyarzabal (España) - 2 goles

Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2 goles

Ayase Ueda (Japón) - 2 goles

Vinicius Junior (Brasil) - 2 goles

Yasin Ayari (Suecia) - 2 goles

Folarin Balogun (Estados Unidos) - 2 goles

Brian Brobbey (Países Bajos) - 2 goles

Matheus Cunha (Brasil) - 2 goles

Kai Havertz (Alemania) - 2 goles

Elijah Just (Nueva Zelanda) - 2 goles

Daichi Kamada (Japón) - 2 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 2 goles

Cyle Larin (Canadá) - 2 goles

Johan Manzambi (Suiza) - 2 goles

Daniel Muñoz (Colombia) - 2 goles

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 2 goles

Ismael Saibari (Marruecos) - 2 goles

Ismaila Sarr (Senegal) - 2 goles

Messi manda, pero Haaland y Mbappé aprietan

El argentino está siendo una de las grandes figuras del campeonato. Sus cinco goles han impulsado a la albiceleste hacia los dieciseisavos de final y le colocan como principal favorito para acabar como máximo goleador.

Sin embargo, la competencia es feroz. Haaland mantiene intacta su capacidad goleadora con Noruega y Mbappé continúa liderando el ataque francés. Ambos están a un solo tanto del jugador argentino cuando todavía resta una jornada de grupos y toda la fase eliminatoria por disputarse.

Oyarzabal, el mejor español

En clave española, Mikel Oyarzabal es el máximo realizador de la selección con dos goles, una cifra que le sitúa entre los mejores goleadores del campeonato.

También ha visto puerta Lamine Yamal, autor de un tanto, mientras que España continúa repartiendo el protagonismo ofensivo entre varios jugadores.

Los favoritos aún tienen margen

La clasificación de goleadores puede sufrir importantes cambios en las próximas jornadas. Equipos como Francia, Argentina, Portugal, Brasil, Inglaterra o España aspiran a llegar lejos en el torneo, lo que permitirá a sus delanteros disputar más partidos y aumentar sus registros.

Además de Messi, Haaland y Mbappé, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Vinicius Junior, Jonathan David o Daniel Muñoz también mantienen opciones de acercarse a la pelea por el Pichichi.