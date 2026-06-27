España - Uruguay, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026
Los de Luis de la Fuente se la juegan en la última jornada de la fase de grupos ante una Uruguay necesitada de puntos para tener opciones de clasificar a la siguiente ronda.
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Así llegaban los charrúas al estadio
¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas en su camiseta?
Cualquier país que se alza como campeón del mundo tiene derecho a añadir una estrella en su equipación. Es por ello que selecciones como Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Francia, entre otras, recogen el número de mundiales obtenidos en este formato.
Sin embargo, dentro de esta tradición existe una excepción. Y es que la selección de Uruguay posee cuatro estrellas en su camiseta, cuando realmente solo ha ganado dos Mundiales en toda su historia.
La selección ganó el Mundial en 1930 y 1950, y las dos estrellas restantes conmemoran los títulos de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.
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El historial de España contra Uruguay
España y Uruguay se han enfrentado en diez ocasiones a lo largo de su historia, con un balance que refleja una superioridad española en el global. Y es que Uruguay nunca ha logrado ganar al combinado español.
Sin embargo, la historia cambia cuando se analizan los grandes escenarios. En los Mundiales, el equilibrio es absoluto. España y Uruguay se han cruzado en dos ocasiones en una Copa del Mundo, y ambos encuentros terminaron en empate.
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Empieza a diluviar en el estadio Akron de México. Los futbolistas de la selección no pisarán el césped antes de salir a calentar.
¡Once de Uruguay!
Sale Marcelo Bielsa con: Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria, Valverde, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Darwin Núñez y Araujo.
Ya solo falta conocer a los once elegidos por Marcelo Bielsa
La selección uruguaya también apunta a un once muy similar respecto al partido ante Cabo Verde. La principal buena noticia para el técnico es la recuperación de José María Giménez. El central del Atlético de Madrid, ausente en los dos primeros encuentros por un problema de tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al eje de la defensa.
¡Ya hay once de España!
Luis de la Fuente introduce dos cambios respecto al partido ante Arabia Saudí. Entran Llorente y Merino y se caen Dani olmo y Pedro Porro.
Uruguay, obligada a ganar para no meterse en problemas
Todo lo contrario ocurre con la selección uruguaya, que está en apuros antes de que comience el partido. Sus dos tropiezos ante Cabo Verde y Arabia Saudí, donde sumaron dos puntos, obliga a los de Marcelo Bielsa a ganar para no depender del resto de terceras.
Y es que en estos momentos, clasificar con tres puntos es una posibilidad remota, ya que muchas selecciones alcanzan los cuatro puntos o tienen la posibilidad de ello.
Será una final para los charrúas, que quieren arrebatarle la victoria a España y, por qué no, pasar como primera de grupo.
España quiere certificar el primer puesto del grupo H
El combinado de Luis de la Fuente llega al partido con la ambición de tomar el camino fácil en el Mundial. Ser primera de grupo conllevaría que España se enfrentara a rivales más asequibles en las siguientes rondas, por lo que no existe posibilidad de fallo.
El empate le serviría a España para ser primera, salvo que Cabo Verde gane por cuatro goles o más a Arabia Saudí.
¡Muy buenas noches a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Uruguay - España de la fase de grupos. Ambas selecciones toman el encuentro como una final que puede decidir el futuro de las dos en esta Copa del Mundo.