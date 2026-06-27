España - Uruguay, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026

¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas en su camiseta?

Cualquier país que se alza como campeón del mundo tiene derecho a añadir una estrella en su equipación. Es por ello que selecciones como Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Francia, entre otras, recogen el número de mundiales obtenidos en este formato.

Sin embargo, dentro de esta tradición existe una excepción. Y es que la selección de Uruguay posee cuatro estrellas en su camiseta, cuando realmente solo ha ganado dos Mundiales en toda su historia.

La selección ganó el Mundial en 1930 y 1950, y las dos estrellas restantes conmemoran los títulos de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

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