Cuando juega España los dieciseisavos del Mundial: fecha y horario del partido

España ya tiene asegurada su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras cerrar la fase de grupos como líder del Grupo H con siete puntos. La selección de Luis de la Fuente comenzó el torneo con un empate ante Cabo Verde y reaccionó con dos victorias consecutivas frente a Arabia Saudí y Uruguay, resultados que le permitieron terminar en lo más alto de la clasificación.

¿Cuándo juega España los dieciseisavos?

El próximo compromiso de la selección española será el jueves 2 de julio de 2026 a las 21:00 horas (horario peninsular español). El encuentro se disputará en Inglewood (California), dentro de los dieciseisavos de final del torneo.

Austria o Argelia, posibles rivales de España

La selección española todavía no conoce a su rival. Todo apunta a que será Austria, aunque Argelia también mantiene opciones de terminar como segunda del Grupo J y enfrentarse a España.

La incógnita se resolverá en la madrugada del sábado al domingo, cuando se dispute la última jornada del Grupo J. A las 04:00 horas arrancarán de forma simultánea los encuentros Argelia-Austria y Jordania-Argentina, que decidirán la clasificación definitiva del grupo.

El camino de España hasta la final

España, como primera del Grupo H, disputará los dieciseisavos de final contra la segunda clasificada del Grupo J, en el cruce H1-J2. Ese partido se jugará el jueves 2 de julio, a las 21:00 horas (horario peninsular español).

Si supera esa ronda, la selección disputará los octavos de final el lunes 6 de julio. En caso de seguir avanzando, jugaría los cuartos de final el viernes 10 de julio, las semifinales el martes 14 de julio y, si alcanza el último partido del torneo, la gran final el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).