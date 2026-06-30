El PP teme el "impacto electoral" de las nacionalizaciones a través de la 'Ley de Nietos': "Con Sánchez todo es posible"

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la 'Ley de nietos' -una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática- que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados por "reparación y justicia" con "los españoles que huyeron por una dictadura". Según el Gobierno, dos millones y medio de descendientes de españoles exiliados han iniciado los trámites para solicitar la nacionalidad española y ya se han aprobado 545.000 expedientes.

En este sentido, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido del "impacto electoral" que pueden tener estas nacionalizaciones. "Con Pedro Sánchez y su gobierno por medio todo es posible, y no nos fiamos de los procedimientos", ha dicho al tiempo que ha asegurado que van "a estar encima".

Sémper se ha pronunciado en estos términos después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado al presidente del Gobierno de hacer "ingeniería electoral" con el objetivo de conseguir "nuevos votantes". Según el portavoz popular, lo único que están diciendo es que estos dos millones y medio de electores y eso tiene "un impacto en el censo", algo que es "relevante".

Ayuso avisa a los cónsules de que es "ilegal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha mostrado en contra de la 'Ley de nietos' y ha lanzado un aviso a los cónsules, a los que ha advertido de que dar la nacionalidad a quien no pertenece es "ilegal". "Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso".

Según Ayuso, esta ley hará que la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones sea Argentina. Además, ha aprovechado para criticar la regularización de migrantes porque va a alterar el censo electoral y va a colapsar el sistema público. "El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de votos, según dónde le falten los votos necesarios", ha denunciado.

El Gobierno ve a Feijóo "desesperado"

Desde el Ejecutivo creen que Feijóo está "frustrado y desesperado" y han calificado sus palabras de "irresponsabilidad mayúscula". "Solo muestran que no tiene proyecto político para nuestro país, parece ya oler una derrota electoral", ha aseverado Saiz.

Así las cosas, ha lanzado un "mensaje de certidumbre a la ciudadanía" de cara a los futuros procesos electorales, asegurando que el español es "uno de los mejores del mundo" y ha cargado contra el PP, al que le ha criticado falta de rigor y responsabilidad.

Además, ha recordado que la 'ley de nietos' se empezó a materializar en el año 2020 -entró en vigor en 2022-, que se aplican normas similares en países de nuestro entorno, y que el debate se trae ahora a la actualidad "para generar odio y desinformación". Además, el Ejecutivo defiende que estas personas tienen derecho a voto porque sus familias tuvieron que salir de España por la dictadura.

Además, aunque la regularización de migrantes y la ley de nietos son dos cosas distintas, fuentes gubernamentales citadas por EFE creen que Feijóo trata de mezclarlo todo para generar miedo y odio hacia los migrantes regularizados. Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han acusado al presidente del PP de "profunda irresponsabilidad".

Los socios del Gobierno acusan a Feijóo de trumpismo

Desde Sumar y ERC también han criticado las palabras de Feijóo. El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha señalado que "el pucherazo" ha sido no dejar votar hasta ahora a los descendientes de los exiliados por la Guerra Civil. Como Feijóo tiene "dudas sobre sus propias responsabilidades" solo le queda recurrir a "una estrategia que hemos visto desarrollarse por parte del señor Trump en Estados Unidos".

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, también ha tildado las palabras del líder popular de "puro trumpismo", ya que estas declaraciones se han escuchado a "otros candidatos del mundo de extrema derecha". También ha aprovechado para comparar a Feijóo y Vox, que están "tan cerca" que es "difícil" distinguir sus posicionamientos.