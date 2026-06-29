Feijóo afirma que el PSOE está "muerto" y acusa a Sánchez de "fabricar" votantes con la 'ley de nietos'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "ha pasado de faro moral" del PSOE a "fosa moral" de esa formación. A su entender, el partido de Pedro Sánchez está "muerto" y también "muerto de miedo".

En una entrevista en esRadio, Feijóo ha indicado que Zapatero "era la joya de la corona del sanchismo y se ha convertido en un presunto delincuente" porque le investigan por "seis delitos" que no son "menores", como "tráfico de influencias nacional e internacional, organización criminal, apropiación indebida, corrupción en los negocios, contrabando" o "fraude fiscal".

El líder del PP ha admitido que le ha "sorprendido" la "reacción" del jefe del Ejecutivo y su apoyo a Zapatero, algo que, a su juicio, evidencia que "detrás, al lado o los dos juntos sabían lo que estaban haciendo". En su opinión, el hecho de que España "no haya sido beligerante con la dictadura" de Nicolás Maduro forma parte del "business político" que lideraba el expresidente.

Pretende que España sea "su propiedad privada"

Feijóo ha criticado las risas de Sánchez y del PSOE el pasado jueves, después de que el Congreso aprobase una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno a dimitir y a presentar una moción de censura, una iniciativa que contó con el apoyo de Vox, Junts y CC). "Yo creo que el Partido Socialista está muerto. Y está muerto de miedo. Las dos cosas", ha enfatizado.

A su entender, pretende que España "sea como el Partido Socialista, es decir, su propiedad privada, un lugar donde está proscrito el debate, y un lugar donde se está horadando y perjudicando la democracia". Por eso, ha dicho que la reacción del PSOE es "de miedo" y de "desconcierto". Tras asegurar que los socios han pasado de "socios a cómplices", Feijóo ha asegurado que Sánchez está dejando un país "lleno de desconfianza" y en el que "pretenden empatar", trasladando la idea de que "todos los políticos son iguales".

Acusa a Sánchez de hacer "ingeniería electoral" con la ley de nietos

Feijóo también ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "nuevos votantes" practicando "ingeniería electoral" a través de la llamada 'Ley de Nietos'. Dicho esto, ha avanzado que si gobierna llevará a cabo una reforma de la ley de nacionalidad" para delimitar los requisitos para obtenerla.

"Tendremos que hacer una reforma de la ley de nacionalidad. Tendremos que pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España", ha declarado el jefe de la oposición, que a su vez ha señalado que Pedro Sánchez busca conseguir nuevos votantes a través de la conocida como 'Ley de Nietos' (que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática).

Feijóo ha indicado que "hay una ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo" incrementar "en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Los votantes actuales, pues no les salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha manifestado, para añadir que su partido va a seguir "estudiando este asunto" y seguirá viendo "cómo se construyen estas nacionalizaciones".