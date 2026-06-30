Onda Cero, única cadena de radio que crece esta temporada, con su mejor registro desde 2015

La pluralidad, la objetividad y la diversidad de voces y formatos permiten a Onda Cero cerrar su mejor temporada en términos de audiencias desde el año 2015. Es la única cadena de radio de entre su competencia que crece, con más de 2,3 millones de oyentes, lo que supone sumar 164.000 nuevos

seguidores. Atresmedia Radio, por su parte, es el único grupo que crece.

La audaz combinación de información, y entretenimiento hacen que Carlos Alsina, al frente de Más de uno, culmine su mejor temporada desde hace 11 años. Es el comunicador que más crece de entre su competencia con respecto a la pasada temporada. Cada día escuchan a Alsina 1,7 millones de personas, 109.000 más que el año pasado.

Julia Otero alcanza su récord histórico. Cada fin de semana escuchan su programa, Julia en la onda una media de un millón de personas, lo que supone un crecimiento de 172.000 seguidores el sábado, y 23.000 el domingo.

Gracias al rigor, la credibilidad y la capacidad de análisis de Rafa Latorre, el informativo La brújula cierra también su mejor temporada desde 2015. Más de medio millón de oyentes escuchan el programa vespertino-nocturno de Onda Cero. En total incorpora 29.000 nuevos seguidores con respecto a la anterior temporada.

Jaime Cantizano y su Por fin acompañan cada tarde a 375.000 personas, con debates, entrevistas y entretenimiento.

Casi 200.000 oyentes se informan cada día con María Hernández y Noticias mediodía.

La pasión y la emoción del deporte también destacan en la parrilla de Onda Cero: Edu García, al frente de Radioestadio, crece hasta los 647.000 oyentes el sábado (+249.000) y 535.000 el domingo (+82.000), con respecto a la ola anterior. Por su parte, cada noche siguen la información deportiva de Radioestadio noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, 200.000 aficionados.

Por su parte, Europa FM, la cadena musical de Atresmedia, incorpora 76.000 nuevos oyentes, la que la coloca en más de 800.000 seguidores. El morning Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García, alcanza los 423.000 oyentes, sumando 43.000 en un año.