Los mejores pódcast de Onda Cero para sobrevivir al verano

El verano puede ser sinónimo de vacaciones y descanso, pero no siempre es así. Los gritos de los niños en la piscina o el volumen de un altavoz en la playa pueden enturbiar ese momento de paz.

Frente a estos obstáculos, una solución es ponerse los auriculares y evadirse mientras se toma el sol, siempre con precaución. Si la canción del verano ya te aburre, o no sintonizas tu programa favorito, aquí van los mejores pódcast de Onda Cero.

Con ficciones sonoras, documentales, 'true crime' o entrevistas, la oferta de Onda Cero Pódcast se adapta a cualquier oyente y situación: tomar el sol, un viaje, tumbarse en casa, o echar el rato simplemente. 'Los Perseguidos', 'Operación Salida', 'El viaje del Guernica' y 'Operación Viuda Negra' están disponibles en la web y app de Onda Cero, además de las principales plataformas de audio.

'Los Perseguidos'

Se trata de la mayor ficción sonora del audio en español. La adaptación de la novela de Fernando Benzo, ganadora del Premio Azorín, reúne un elenco de personalidades compuesto por Salva Reina Natalia Huarte, María Hervás, Israel Elejalde, Fernando Tejero, Óscar de la Fuente, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, María Garriga, Juan Gea, Oleg Cricunova, Arturo Querejeta, Daniel Muriel, Candela Serrat, Lucía Herrero y Pepe Sevilla.

Este thriller de alto voltaje sobre poder, corrupción y verdad marca un hito técnico al haber sido grabada con tecnología Dolby Atmos, lo que permite al oyente disfrutar de una experiencia sonora inmersiva sin precedentes en el ámbito del podcast, situándolo en el centro de la acción.

'Operación Salida'

Súbete al coche con Mónica Carrillo y Ana Pastor en la 5ª temporada de 'Operación Salida', el pódcast de Ponle Freno. En esta edición, el formato se hace más dinámico y coral en el que ambas conductoras invitan a reconocidos comunicadores a compartir trayecto con ellas en ocho episodios de 20 minutos.

Carlos Alsina, Rafa Latorre, Roberto Leal, José Yélamo, Roberto Brasero, Julia Otero, Sonsoles Ónega, Helena Resano, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Esther Vaquero, Gloria Serra y Joaquín Castellón, María del Monte, Lola Lolita o Juan Luis Arsuaga, compartirán anécdotas y charlas espontáneas, pero recordando siempre lo esencial: conducir con seguridad salva vidas.

'El viaje del Guernica'

Esta serie documental reconstruye el traslado del ‘Guernica’ desde Nueva York a Madrid en 1981, una operación que en nada se parece a las versiones oficiales que se dieron en su día.

A lo largo de cuatro episodios la producción recorre desde la llamada urgente que movilizó a los funcionarios encargados del traslado hasta la llegada del cuadro a España el 10 de septiembre de 1981, a bordo de un vuelo regular de Iberia. Un viaje que convirtió al ‘Guernica’ en símbolo de la Transición, pero también en reflejo de una España en construcción.

'Operación Viuda Negra'

Para los amantes del ‘true crime’ 'Operación Viuda Negra' les sumergirá de lleno en la investigación del asesinato de Antonio Navarro, en la que las conversaciones telefónicas con su mujer serán la clave para resolver este caso lleno de incógnitas y giros inesperados.