Onda Cero Podcast estrena la tercera temporada de la exitosa ficción ‘Malas decisiones’

Tras convertirse en uno de los grandes fenómenos de la ficción sonora en español y conquistar los rankings de podcasts en España y Latinoamérica, 'Malas Decisiones' regresa con su tercera temporada. Los ocho nuevos episodios ya están disponibles al completo en Onda Cero Podcast, donde los oyentes podrán disfrutar de la historia íntegra desde el primer día.

Producida por La Maldita, esta nueva entrega vuelve a combinar thriller, acción y comedia con un reparto encabezado por Carla Díaz y Luis Tosar.

En esta tercera temporada, Miranda (Carla Díaz) ha conseguido rehacer su vida lejos del ruido, pero el pasado vuelve a alcanzarla. Tesh, la inteligencia artificial que el mundo creía destruida, sigue viva y Benítez (Luis Tosar) continúa decidido a encontrarla. Lo que comenzó como una persecución se convierte ahora en una alianza tan íntima como peligrosa, que arrastrará a Miranda y a su peculiar grupo de amigos a las misiones más insólitas. La presión de Benítez la obligará a decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a Tesh.

Creada, escrita y dirigida por Pablo Ferreira y Lucas Mirvois, la serie cuenta con un reparto formado por Carla Díaz (‘Élite’, ‘La ruta’), Luis Tosar, Cristina Alcázar, Daniel Arias, Albert Salazar y la participación especial de Carlos González (‘Veneno’, ‘La bola negra’). En esta nueva temporada se incorporan Chema Tena, Olalla Hernández, Pepa Gracia, Pepe Lorente y Malena Gutiérrez.

A lo largo de sus dos primeras temporadas, ‘Malas decisiones’ ha reunido a un elenco de primer nivel con nombres como Anna Castillo, Cecilia Roth, Javier Cámara, Ana Torrent, Chino Darín, Natalia Tena, Greta Fernández o Mona Martínez, entre otros.

"La pregunta de qué harán las inteligencias artificiales poderosas cuando se vuelvan conscientes de sus actos siempre está centrada en qué les harán a los humanos. A nosotros nos pareció interesante imaginar a la IA de la serie frente a un dilema más personal, casi psicológico, centrado en la pregunta de quién soy y quién quiero ser. Y es justamente en ese dilema donde los caminos de la IA y la protagonista se cruzan", explica Pablo Ferreira, cocreador de la serie.

El éxito de ‘Malas decisiones’ la situó entre los podcasts de ficción más escuchados en español. La serie alcanzó el segundo puesto entre los podcasts más escuchados de España y, según Spotify Wrapped 2025, se situó entre los contenidos con mayor impacto de la plataforma a nivel global:

· Top 1 % de podcasts más compartidos (Most Shared Show).

· Top 2 % en retención de escucha (Marathon Show).

· Top 5 % en comentarios (Talked About Show).

"Lo que me apasiona de la ficción sonora es que es un cruce entre ver una película y leer un libro, porque te lleva a imaginar a los personajes, los lugares y las situaciones. No es un contenido solo para consumir, es una experiencia creativa: te hace sentir dentro de la historia y completarla en tu cabeza", señala Lucas Mirvois, cocreador de la serie.

La tercera temporada está formada por ocho episodios de entre 15 y 20 minutos, disponibles íntegramente desde hoy en Onda Cero Podcast, donde los usuarios pueden encontrar las dos primeras tandas de ‘Malas decisiones’.

Onda Cero Podcast, la casa de la ficción

Con la incorporación a su catálogo de la tercera temporada de ‘Malas decisiones’, Onda Cero Podcast se posiciona como el referente en el mundo de la ficción en audio en español. La serie de Lucas Mirvois y Pablo Ferreira se suma a otros grandes éxitos como ‘Los perseguidos’, ‘Retornados’, ‘Desierta sangre’, ‘La dama blanca’, ‘Mi padre hablaba cada cuatro años’ ‘Madame Thermidor’, ‘Caifás, la versión del sumo sacerdote’, ‘Las aventuras de Milton Orejas o ‘A sangre y fuego’.

Ficha técnica y artística