La televisión gratis sigue siendo la reina del salón, pero encontrarla en una Smart TV cada vez es más complicado

Hace apenas unos años, pulsar el botón de encendido del televisor significaba acceder directamente a los canales de siempre. Hoy, la experiencia es muy distinta. En muchos televisores conectados a internet, el usuario se encuentra primero con plataformas de streaming, aplicaciones, recomendaciones y otros contenidos que relegan la televisión gratuita a un segundo plano.

Esa es la situación que la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) quiere poner sobre la mesa con una nueva campaña que acaba de lanzar en televisión. Su objetivo es sencillo: reivindicar que los ciudadanos puedan acceder de forma rápida y directa a la televisión gratuita desde la pantalla de inicio y los mandos de las Smart TV.

Una campaña que compara lo cotidiano con buscar la televisión

La campaña utiliza situaciones tan habituales como intentar beber un vaso de agua para ilustrar una realidad que considera cada vez más frecuente: acciones sencillas que se complican innecesariamente.

Con ese paralelismo, los anuncios muestran cómo encontrar "la tele de siempre, la que ven millones de personas cada día" requiere en muchos casos recorrer menús, aplicaciones o pantallas intermedias antes de llegar a los canales de la TDT.

Para UTECA, esta situación perjudica directamente al ciudadano, al dificultar el acceso a una oferta audiovisual que sigue siendo universal, gratuita y plural.

La televisión gratuita sigue liderando el consumo

La asociación sostiene que la posición secundaria que ocupa la televisión gratuita en muchos televisores no refleja el uso real que hacen los espectadores.

Los datos de la temporada 2025/2026 apuntan precisamente en la dirección contraria: el 75% del tiempo de uso del televisor se dedica a los canales tradicionales, mientras que el 25% restante se reparte entre plataformas de streaming, videojuegos y otras aplicaciones.

Además, el alcance de la televisión en abierto continúa siendo prácticamente universal. Según el medidor oficial Fifty5Blue, el 99% de la población conectó durante la última temporada con alguno de estos canales, lo que equivale a 47,1 millones de espectadores únicos.

Una presencia casi universal... pero cada vez menos visible

La paradoja, según denuncia UTECA, es que la televisión más consumida ocupa cada vez menos espacio en la interfaz de los televisores conectados.

Actualmente, las Smart TV ya están presentes en el 86% de los hogares españoles, un porcentaje que convierte el diseño de sus pantallas de inicio en un elemento clave para el acceso a los contenidos.

La organización considera que priorizar determinados servicios o plataformas en detrimento de la televisión gratuita entra en conflicto con el derecho de los ciudadanos a acceder de forma sencilla a la oferta de la TDT.

La mayoría considera que presta un servicio de interés general

Más allá de los datos de audiencia, UTECA también apela a la percepción social de la televisión gratuita.

Según el Barómetro 2025 elaborado junto a Dos30' y Sigma Dos, el 94,6% de los ciudadanos considera que la televisión en abierto es un bien de interés general y casi ocho de cada diez (79,4%) creen que desempeña un papel de cohesión social.

Con estas cifras, la asociación sostiene que la escasa visibilidad de los canales gratuitos en las pantallas principales de las Smart TV no responde ni a los hábitos de consumo ni al valor que la ciudadanía les atribuye.

La nueva campaña busca precisamente abrir ese debate y reclamar que acceder a la televisión gratuita vuelva a ser tan sencillo como encender el televisor.

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