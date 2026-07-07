Llega a Onda Cero Podcast una nueva serie de entrevistas de Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’

Onda Cero Podcast continúa ampliando el catálogo de ‘Las entrevistas de Sonsoles’, el espacio que reúne en formato audio algunas de las conversaciones más destacadas de Sonsoles Ónega en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’. Tras el éxito de la primera entrega, llegan ahora nuevos episodios con algunos de los nombres más relevantes de la cultura, la música, el espectáculo, el deporte y la televisión.

La nueva selección de entrevistas incorpora a grandes figuras como Raphael, Paloma San Basilio, Leo Harlem, Victoria Vera, Lolita, Marta Sánchez, Agustín Jiménez, Cristina Pedroche, Ana Obregón, Pablo Rivero, Daniel Illescas, Miguel Lago, Dani García, Juan José Ballesta, Elsa Baeza o Cayetano Martínez de Irujo, entre otros.

Con un estilo cercano, directo y profundamente humano, Sonsoles Ónega ofrece conversaciones que van más allá de la actualidad para descubrir la faceta más personal de cada invitado. Historias de superación, recuerdos, confesiones y reflexiones convierten cada entrevista en un contenido atemporal que ahora puede disfrutarse cuándo y dónde quiera el oyente.

Los nuevos episodios de ‘Las entrevistas de Sonsoles’ refuerzan la apuesta de Onda Cero Podcast por ofrecer contenidos digitales de calidad que amplían la experiencia de los grandes formatos audiovisuales de Atresmedia y responden a las nuevas formas de consumo de audio bajo demanda.

Sonsoles Ónega se ha consolidado como una de las comunicadoras más influyentes del panorama audiovisual español. Su trayectoria periodística y literaria, unida a su capacidad para conectar con los protagonistas, hacen de ‘Las entrevistas de Sonsoles’ un espacio único en el que las historias cobran una nueva dimensión.

Los nuevos episodios de ‘Las entrevistas de Sonsoles’ ya están disponibles en la web y la app de Onda Cero, así como en las principales plataformas de audio.