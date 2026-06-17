La serie 'Los Perseguidos' completa, ya disponible en la web y app de Onda Cero

El viaje llega a su fin. Onda Cero Podcast estrena este miércoles el octavo y último episodio de la ficción sonora ‘Los perseguidos’, una historia basada en la novela de Fernando Benzo ganadora del premio Azorín en 2023.

Con el estreno de esta octava entrega, ya está disponible la serie que marca un antes y un después en el universo del audio de español, por la intensidad de su historia, la factura técnica y el espectacular casting, encabezado por Natalia Huarte, Salva Reina, Isarael Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Daniel Muriel, Óscar de la Fuente, Juan Gea, Arturo Querejeta, Mariela Garriga y Candela Serrat, entre otros.

‘Los perseguidos’, producida por Onda Cero Podcast y Break The Format, sigue la historia de Daniela Lozano, una periodista que se niega a aceptar la versión oficial sobre la muerte de su pareja. Lo que comienza como una investigación personal termina destapando una compleja trama criminal en la que confluyen policías corruptos, mafias internacionales y las más altas esferas del poder político.

En su búsqueda de la verdad contará con la ayuda de Peyo, un expresidiario marcado por la traición. Juntos emprenderán una carrera contrarreloj para encontrar a Dardo, un misterioso traficante desaparecido cuya figura resulta clave para desmontar toda la red.

Los ocho capítulos de la serie conectan el mundo quinqui de los años 80 y la delincuencia juvenil de los barrios periféricos de Madrid con una corrupción política ambientada en la España actual, con mafias policiales, políticos corruptos y narcotraficantes internacionales. Todo ello en un trepidante thriller grabado con la tecnología Dolby Atmos, que, con su sonido envolvente, introduce al oyente en el centro mismo de cada escena; una experiencia inmersiva sin precedentes en el audio en español.

Escrita y dirigida por Pablo Lara, ‘Los perseguidos’ apuesta por una narrativa de inspiración cinematográfica y una cuidada realización sonora. El diseño de sonido corre a cargo de Adrián Velasco y la música original es obra de Miguel Lara, elementos fundamentales para construir una experiencia inmersiva que transporta al oyente al centro de la acción.

La producción se ha desarrollado en Eva Tecnison. La producción ejecutiva corre a cargo de José María Moix por parte de Onda Cero Podcast y de Francisco Cordero y Pablo Lara por parte de Break The Format.

La serie complete de ‘Los perseguidos’ ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.

Ficha artística y técnica

Título : ‘Los perseguidos’

: ‘Los perseguidos’ Formato : Ficción sonora original

: Ficción sonora original Episodios : 8

: 8 Basada en: La novela homónima de Fernando Benzo (Premio Azorín)

La novela homónima de Fernando Benzo (Premio Azorín) Reparto principal:

Natalia Huarte

Salva Reina

Israel Elejalde

María Hervás

Fernando Tejero

Víctor Clavijo

Reparto

Nacho Fresneda, Daniel Muriel, Óscar de la Fuente, Juan Gea, Arturo Querejeta, Mariela Garriga, Ignacio Mateo, Pepe Sevilla, José Fernández, Lucía Herrero, Oleg Kricunova, Juan Paños, Jesús Noguero, Emilio Tomé, Rodrigo Gibaja, Francisco Reyes, Candela Serrat, Michel Serrano, Rebeca Hernando, Paula Sebastián, Esteban Roel, Suso Nanclares, Javier Nicolás y José Luis Bustillo.

Equipo creativo y técnico

Guion y dirección : Pablo Lara

: Pablo Lara Diseño sonoro : Adrián Velasco

: Adrián Velasco Banda sonora original : Miguel Lara

: Miguel Lara Guitarras españolas : Manuel Peralta Flores

: Manuel Peralta Flores Estudio de grabación y postproducción : Eva Tecnison

: Eva Tecnison Producción : Mireia García

: Mireia García Dirección de proyecto: Miguel Ángel Cuevas

Miguel Ángel Cuevas Onda Cero Podcast: José María Moix

José María Moix Break The Format: Francisco Cordero y Pablo Lara

Tecnología de sonido