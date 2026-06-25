'Ponle Freno' lanza la 5ª temporada de su podcast ‘Operación Salida’, con Mónica Carrillo y Ana Pastor al volante

Con la llegada del verano, también se incrementan los desplazamientos por carretera. PONLE FRENO, la mayor plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por el grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, vuelve a acompañar a los ciudadanos, transmitiéndoles los mejores consejos y mensajes de prevención al volante. Para ello, y tras el éxito de sus cuatro ediciones anteriores, lanza la 5ª temporada de ‘Operación Salida’, un podcast conversacional que este año cuenta con la novedad de ser conducido por un nuevo y potente tándem conformado por las periodistas Mónica Carrillo y Ana Pastor.

En esta nueva temporada, ‘Operación Salida’ propone un formato más dinámico y coral en el que ambas conductoras invitan a reconocidos comunicadores a compartir trayecto con ellas en ocho episodios de 20 minutos. En cada episodio, y a través de una charla cercana, espontánea y sin artificios, los invitados compartirán reflexiones, experiencia y anécdotas que permitirán descubrir su lado más personal y humano, más allá del foco mediático.

Producido por Onda Cero, está disponible en ponlefreno.com, ondacero.es y la APP de la radio de Atresmedia, así como en todas las plataformas de podcast.

Las voces más reconocidas en ocho viajes muy especiales

En esta edición, los invitados que se suben al coche con Mónica Carrillo y Ana Pastor compartirán trayecto en un ambiente distendido, cómplice y sincero.

En el primer episodio de este verano, Carlos Alsina y Rafa Latorre hablarán sobre relevo radiofónico, madrugones y nuevos comienzos. En el segundo, Roberto Leal y José Yélamo disertarán sobre el precio de la fama, los viajes exóticos y la literatura como refugio- En el tercero, Roberto Brasero y Julia Otero tratarán sobre eclipses, cambio climático y la virtud de poner buena cara al mal tiempo. En el cuarto, Sonsoles Ónega y María del Monte abordarán temáticas como los conciertos, los libros y los trucos para disimular los nervios del directo.

En el quinto episodio, Helena Resano y Lola Lolita tratarán sobre cómo la comunicación nunca muere, solo se transforma, mientras que en el sexto Rodrigo Blázquez y Mamen Mendizábal hablarán sobre la playa perfecta, los viajes inolvidables y las películas con subtítulos. Esther Vaquero y Juan Luis Arsuaga abordarán en el séptimo episodio una cuestión como la importancia de volver al origen para no perder el hilo del presente. Y en el último episodio, el octavo, Joaquín Castellón y Gloria Serra abordarán cómo 20 años no son nada, a no ser que trabajes en laSexta.

PONLE FRENO, juntos al volante desde hace más de 15 años

Dedicada a la Seguridad Vial y la prevención en carretera, PONLE FRENO nació en 2008 y supuso la primera piedra de Atresmedia para construir el camino que recorrerían sus iniciativas de Responsabilidad Corporativa (‘Constantes y Vitales’, ‘Levanta la Cabeza’, ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’, Hazte Eco’, ‘Objetivo Bienestar’, ‘Crea Cultura’, ‘Hablando en plata’ y ‘Luz Verde’), con las que busca la cercanía, la inspiración y promover cambios reales que generen resultados positivos y tangibles para los ciudadanos. Muestra de ello es la recaudación obtenida por PONLE FRENO en sus populares carreras, más de 3 millones de euros, que se han destinado íntegramente a proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de víctimas de accidentes de tráfico con nombres y apellidos.

En este recorrido, PONLE FRENO ha estado siempre arropado por los canales de Atresmedia Televisión y Atresmedia Radio en el objetivo de reducir las víctimas de tráfico y los accidentes, así como por ponlefreno.com y los perfiles de redes sociales, X, Instagram y Facebook.

En 2012, PONLE FRENO sumaría un compañero de viaje inseparable, la Fundación AXA, que canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad desde 1998. Su estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.