Onda Cero y WWF reconocen seis iniciativas de sostenibilidad y contra el cambio climático en los II Premios LUZ VERDE

Onda Cero y WWF celebraron este martes los II Premios LUZ VERDE, una iniciativa que reconoce proyectos destacados por su contribución a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en España.

El acto, que tuvo lugar en el Real Jardín Botánico y fue conducido por Roberto Brasero (embajador de LUZ VERDE), reunió a representantes institucionales, expertos en medioambiente y responsables de las iniciativas premiadas. Entre los asistentes, destacó la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají; el director general de Onda Cero, Ramón Osorio; la presidenta de la Agencia Estatal de Investigación, Eva Ortega; la directora general del Agua, Dolores Pascual; y el presidente de WWF, Antonio Lucio.

En total, se concedieron cinco galardones y una mención especial, reconociendo propuestas innovadoras en los ámbitos de la tierra, el agua y el aire.

En la categoría LUZ VERDE Tierra, el premio fue para la Fundació Catalunya La Pedrera por su proyecto 'Bioeconomía forestal en los Pirineos – Bio For Piri', una iniciativa que apuesta por la gestión forestal sostenible para reducir el riesgo de incendios y revitalizar el medio rural mediante un modelo de bioeconomía replicable.

En la categoría LUZ VERDE Agua, el reconocimiento recayó en AEMS Ríos con Vida por 'Adopta un río Palencia', un proyecto pionero de custodia fluvial que combina restauración ambiental, participación ciudadana y gobernanza colaborativa para la conservación de ecosistemas hídricos.

La categoría LUZ VERDE Aire, en esta edición, contó con tres ganadores ex aequo: Bodega Bosque de Matasnos, por su modelo de bodega autosuficiente basada en energías renovables, referente en descarbonización en el sector vitivinícola; Red Alimenta, por su iniciativa comunitaria en Toledo que combate el desperdicio alimentario mediante redes vecinales de aprovechamiento de excedentes; y Red de vencejos de Toledo, por su labor de conservación de esta especie y su contribución a la reducción del uso de plaguicidas a través de la sensibilización y la acción ciudadana.

Además, el jurado entregó la Mención Especial LUZ VERDE al Ayuntamiento de Legarda (Navarra) por su proyecto "AdáptaTe", una propuesta comunitaria de adaptación climática que surge tras un incendio devastador y que plantea soluciones innovadoras y replicables para entornos rurales.

El jurado, que se reunió el pasado mes de abril para deliberar, estuvo constituido por Roberto Brasero, embajador de LUZ VERDE; Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental; Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana; Rafael Zardoya, director del Museo de Ciencias Naturales; Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España; José Luis Gallego, periodista experto en medioambiente; Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y divulgadora científica; Javier Martín Vide, profesor emérito de la Universidad de Barcelona; Ramón Osorio, director general Atresmedia Radio; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia; y Esther Turu, subdirectora de los Servicios Informativos Onda Cero.

Los Premios LUZ VERDE consolidan así su papel como plataforma de referencia para visibilizar proyectos que impulsan la transición ecológica desde distintos ámbitos, fomentando la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía.

Los trofeos entregados, elaborados a partir de materiales reciclados, simbolizan los valores de sostenibilidad, innovación y compromiso con el entorno que representan estos galardones.

LUZ VERDE es la iniciativa de Onda Cero y WWF que busca dar visibilidad a proyectos que contribuyen de forma tangible a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, promoviendo soluciones reales con impacto positivo en la sociedad.