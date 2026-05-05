Ac2ality firma un acuerdo estratégico de inversión con el perfil líder de noticias positivas en español, La Cara Buena del Mundo

Ac2ality sigue creciendo y acaba de sellar un acuerdo estratégico con La Cara Buena del Mundo, perfil líder de noticias positivas en español. Esta adquisición supone un paso más en el proceso de consolidación de Ac2ality como referente informativo digital.

La operación responde a la apuesta de la compañía por diversificar su oferta informativa digital, ampliando la diversidad de sus contenidos nativos y formatos, lo que le permite configurar el mayor catálogo de soluciones para todo tipo de públicos y marcas.

El líder en noticias positivas en redes sociales

La Cara Buena el Mundo es el perfil líder en redes sociales en generación y publicación de noticias positivas. Fundada en 2020, por la periodista María Díaz, como el primer periódico digital dedicado exclusivamente a buenas noticias en español La Cara Buena del Mundo ha construido una comunidad de casi 600.000 seguidores, alcanzando más de 4 millones de impactos mensuales entre su web y redes sociales.

Su propuesta se basa en un periodismo de calidad y credibilidad con carácter positivo: noticias reales, contrastadas, de interés social y con enfoque positivo que contribuyen al bienestar emocional de los lectores.

Con una audiencia principalmente radicada en España, y en Latinoamérica, este medio cuenta con presencia consolidada en las principales redes sociales: Instagram, TikTok y YouTube. También se puede acceder en su site oficial

Entre sus formatos de contenidos, además de todas las publicaciones diarias en redes sociales y en la web, destacan el informativo semanal de buenas noticias (emitido cada domingo desde 2023), el informativo mensual, el podcast y la entrevista Positiva del Mes, que ha contado con invitados como Sara Carbonero, Dani Rovira, Mario Alonso, Puig.

"Gracias a esta operación, podremos seguir mostrando la cara buena del mundo y contando lo positivo que ocurre a diario. Hechos que demuestran que un mundo mejor no solo es posible, sino que ya se está construyendo" explica María Díaz, Fundadora de La Cara Buena del Mundo.

El potente ecosistema de contenidos y comercial de Ac2ality

Esta operación se circunscribe dentro de la estrategia de Ac2ality como medio de comunicación nativo digital líder en redes sociales creando un ecosistema de marcas y perfiles digitales en redes sociales y creando la mayor plataforma de contenidos nativa digital en España. Ac2ality se ha consolidado como pieza clave en el sector, desarrollando en los últimos meses una ambiciosa hoja de ruta que incluye el lanzamiento de nuevos canales especializados en deportes (Dep0rtes), lifestyle (R3vista), así como el Podcast de Ac2ality y el Podcast SuperZetaPodcast.

La incorporación de La Cara Buena del Mundo dentro de su portfolio de soluciones digitales representa una evolución natural en esta expansión, alineándose perfectamente con el objetivo de ofrecer contenidos diferenciados que conecten emocionalmente con las nuevas generaciones para tener la mejor y más amplia oferta comercial digital para las marcas.

La incorporación de La Cara Buena del Mundo no solo aporta un perfil editorial único en el panorama mediático español, sino que responde a una tendencia creciente: la demanda de contenidos que, frente al pesimismo generalizado, ofrezcan una visión más equilibrada y optimista del mundo.