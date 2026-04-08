'Los perseguidos', la mayor ficción sonora del audio en español, próximamente en Onda Cero Podcast

Onda Cero Podcast estrenará próximamente ‘Los perseguidos’, la que será la mayor producción de ficción sonora del año, una ambiciosa adaptación de la novela de Fernando Benzo, ganadora del Premio Azorín..

La serie, coproducida por Onda Cero Podcast y Break The Format Media, cuenta con uno de los castings más potentes reunidos en una ficción en audio en España: Salva Reina, Natalia Huarte, María Hervás, Isamel Elejalde, Fernando Tejero, Óscar de la Fuente, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, María Garriga, Juan Gea, Oleg Cricunova, Arturo Querejeta, Daniel Muriel, Candela Serrat, Lucía Herrero y Pepe Sevilla.

Un thriller de alto voltaje sobre poder, corrupción y verdad

La historia sigue a la periodista Daniela Lozano, que comienza a investigar la muerte de su novio tras sospechar que no fue un accidente. Su búsqueda la llevará a destapar una trama criminal que implica a policías corruptos, mafias internacionales y al propio ministro del Interior.

En su camino contará con la ayuda de Peyo, un expresidiario marcado por la traición. Juntos deberán encontrar a Dardo, un misterioso traficante desaparecido que puede ser la clave para desentrañar toda la red.

Una producción de gran formato

‘Los perseguidos’ está dirigida y escrita por Pablo Lara, con diseño sonoro de Adrián Velasco y música original de Miguel Lara, pilares fundamentales de una producción que apuesta por un lenguaje sonoro cinematográfico.

La serie ha sido grabada y postproducida en Eva Tecnison, con Mireia García al frente de producción y Miguel Ángel Cuevas como director de proyecto. La producción ejecutiva corre a cargo de José María Moix (Onda Cero) junto a Francisco Cordero y Pablo Lara (Break The Format).

Además, ‘Los perseguidos’ marca un hito técnico al haber sido grabada con tecnología Dolby Atmos, lo que permitirá al oyente disfrutar de una experiencia sonora inmersiva sin precedentes en el ámbito del podcast, situándolo en el centro de la acción.

Gracias al uso de Dolby Atmos, la serie trasciende la escucha tradicional para ofrecer una experiencia tridimensional, donde los sonidos no solo se perciben en estéreo, sino que se mueven alrededor del oyente con precisión, generando una sensación real de espacio y profundidad. Esta tecnología permite recrear ambientes, distancias y movimientos con un nivel de detalle cinematográfico, intensificando la tensión narrativa y convirtiendo cada escena en una experiencia sensorial única.

Los perseguidos estará disponible próximamente en la web y app de Onda Cero y las principales plataformas de audio.