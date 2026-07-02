La mejor oferta de audio para niños, este verano en Onda Cero Podcast

Con el fin del cole, la casa vuelve a llenarse de niños de lunes a domingo… y por las carreteras empieza a sonar la eterna letanía de los viajes a la playa o al pueblo: “¿Cuánto queda?”, “¿Falta mucho?”, “¿Cuándo llegamos?”, “Me aburro”.

Para paliar los efectos que en las familias y en los hogares provocan las vacaciones escolares, Onda Cero Podcast apuesta este verano por el audio digital para niños, gratis y alejados de las pantallas, y pone a disposición de los más pequeños una colección de seis producciones infantiles que convierten el audio en una alternativa de entretenimiento, aprendizaje e imaginación.

Historias de ficción, cuentos, ciencia, naturaleza, espacio y océanos forman parte de una oferta pensada para escuchar en cualquier momento: durante un viaje, en casa, antes de dormir o mientras llega la hora del baño.

Las series ‘El club de los últimos’, ‘Las aventuras de Milton Orejas’, ‘Mi súpercuerpo’, ‘Cuentos para dormir sí o sí’, ‘Preparados, listos, baño’ y ‘El espacio del Espacio’ están disponibles en la web y la app de Onda Cero, además de en las principales plataformas de audio.

Una pandilla, un misterio y mucha imaginación

‘El club de los últimos’ es una serie de ficción de diez episodios protagonizada por un grupo de niños que debe preparar una coreografía para la fiesta de fin de curso. Lo que comienza como un reto escolar acaba convirtiéndose en una aventura con misterio, acertijos y humor, en la que también tienen cabida cuestiones como la amistad, la integración o la búsqueda del éxito.

La serie está dirigida por Mar Abad, con guion de El Extraordinario, y cuenta con las voces de Joan Navarro, Valeria López, Eugenia Valdevira, Pau Márquez, Diego Muñoz, Wanda Arlandis, Olga Aguirre, Cris Codina, Héctor Navarro y MJ Cabrera.

Pablo Carbonell pone voz a la imaginación

El músico y actor Pablo Carbonell firma y narra ‘Cuentos para dormir sí o sí’, una colección de relatos pensados para acompañar a niños y mayores antes de irse a la cama.

En cinco episodios, los oyentes descubrirán personajes tan singulares como un perro llamado Moco que se pierde en un diminuto pueblo o un muñeco de papel que baila en un mercado de una ciudad lejana. Historias que invitan a cerrar los ojos y dejar que la imaginación haga el resto.

Un pájaro que trae historias del mundo

En ‘Las aventuras de Milton Orejas’, Maika recibe cada día una visita inesperada: un pequeño pájaro parlante que conoce los sonidos y secretos de la naturaleza de todos los rincones del planeta.

A lo largo de trece capítulos, Milton comparte con ella historias que despiertan la curiosidad por el mundo natural. La serie está dirigida por Marcus H, Pablo González Batista y Conchi Cejudo, con guion de Alberto Triano y un reparto encabezado por Héctor Navarro y Valeria López.

Descubrir el cuerpo humano jugando

¿Por qué respiramos? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Qué hacen las células?

‘Mi súpercuerpo’ responde a estas y otras preguntas a través de un documental sonoro protagonizado por el doctor Ricardo, la doctora Mitocondria y Superporqué. Una propuesta divulgativa que acerca la ciencia a los más pequeños de una forma cercana y entretenida.

La producción está dirigida por Ricardo Cubedo, Pablo González Batista y Conchi Cejudo, con guiones de Ricardo Cubedo y Andrea Gómez.

Un viaje por el universo antes de dormir

‘El espacio del Espacio’, escrita por Bruno Teixidor y producida por El Extraordinario, invita a viajar por el universo de la mano de Max y su madre, astronauta, que cada noche le descubre un rincón diferente del cosmos.

La serie recorre durante diez episodios la Estación Espacial Internacional, Marte, Venus, Plutón, el cinturón de asteroides y otros destinos fascinantes más allá del sistema solar.

El baño también puede ser una aventura

En ‘Preparados, listos, baño’, el Equipo Submarino —formado por Emiko, Conrado y Rufina— acompaña a los más pequeños durante uno de los momentos más delicados del día: la hora del baño.

Cada episodio propone una inmersión en el fondo del mar para conocer ballenas azules, arrecifes de coral, calamares gigantes o barcos hundidos. La serie, producida por El Extraordinario, está escrita por Marcus H, David García y Alberto Triano.

Las seis producciones infantiles de Onda Cero Podcast pueden escucharse de forma gratuita en la web y la app de Onda Cero, así como en las principales plataformas de audio.