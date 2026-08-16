Tenso momento entre Mónica García y una periodista en Ceuta: "Identificar migración con enfermedad es xenófobo"

La visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Ceuta ha dejado un momento de notable fricción en la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Durante su comparecencia, una periodista trasladó a Mónica García el testimonio de una doctora local, quien aseguraba que muchos de los migrantes que llegan a la frontera nunca han visto una aguja, no se han vacunado e ingresan con patologías como la tuberculosis.

La tensión estalló cuando la informadora le reprochó directamente a la titular de Sanidad su postura sobre los discursos de odio. "Usted está diciendo que es de xenófobo decir que vienen con enfermedades, pero la realidad es que vienen sin vacunarse", le espetó la periodista, preguntándole directamente qué pensaba de esa realidad descrita por la propia médica y si ya se había reunido con los facultativos que denuncian esta situación.

Mónica García, que aclaró que se reuniría con los médicos esa misma tarde, fue tajante en su réplica. La ministra admitió que actualmente tienen confirmados dos casos de tuberculosis, pero matizó que uno corresponde a un joven migrante que ya recibía tratamiento desde Marruecos y el otro a un paciente autóctono que llevaba tres meses con sospecha de la enfermedad.

"Identificar migración con enfermedad es que no es verdad. Es que es xenófobo, lo siento mucho", sentenció García, comparándolo con la falsa asociación entre migración y delincuencia.

Pese a pedir que no se lanzasen mensajes alarmistas sobre colapsos, la ministra sí reconoció que la situación "ha desbordado también las capacidades de la propia ciudad", por lo que anunció que trasladarán personal del Ministerio para colaborar. En este sentido, explicó que necesitan filiar a los recién llegados y realizar pruebas hospitalarias, como placas y análisis de esputo, a 18 niños en los que la ciudad ha detectado un resultado positivo en la prueba de Mantoux, un indicador de exposición a la tuberculosis.

Miedo al contagio y balance de agresiones

El debate sobre la salud pública continuó cuando, la periodista Claudia Anaya de Antena 3, preguntó a la ministra sobre el miedo al contagio que frena a los ciudadanos ceutíes a la hora de acudir al hospital. García intentó mandar un mensaje de total tranquilidad asegurando que la asistencia de la población autóctona a urgencias y centros sanitarios no ha bajado en absoluto.

Además, explicó que en todos los puntos asistenciales existen "circuitos diferenciados" para los migrantes, ya que estos suelen requerir atención por cuadros clínicos distintos, como hipotermias, traumatismos o deshidratación.

Para concluir la ronda de preguntas, la ministra abordó también los datos sobre los presuntos abusos en el entorno fronterizo. Al ser cuestionada específicamente por cuántas chicas habían sido atendidas por agresiones sexuales, García se remitió de nuevo a las cifras de la Administración local tras salir de una reunión en la casa de crisis: "La consejera de salud nos ha dicho que han atendido a 5", afirmó, añadiendo que desde el Ministerio se han ofrecido a realizar todos los informes médicos y clínicos que sean necesarios.