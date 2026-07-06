España - Portugal, en directo: cruce decisivo de octavos del Mundial, en vivo

La última oportunidad de Cristiano

El astro portugués está ante su última oportunidad para levantar una Copa del Mundo. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa su sexto Mundial con la esperanza de que sea la definitiva.

Se trata del único gran trofeo que se le resiste al luso, y enfrente tendrá a España. La selección española es una de las grandes favoritas para alzarse como campeona, por lo que el reto es mayúsculo.

De caer eliminada Portugal, Cristiano Ronaldo se despedirá de la mayor competición de selecciones. Así lo confirmó hace escasas horas, asegurando que será "su último Mundial de su carrera".