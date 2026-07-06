España - Portugal, en directo: cruce decisivo de octavos del Mundial, en vivo
La selección española se mide al combinado portugués por una plaza en los cuartos de final.
La previsión de Misterchip para el Portugal- España: "Vamos a ir preparándonos para los penaltis"
Cristiano Ronaldo opina sobre la selección española antes del partido contra Portugal: "Son muy buenos, juegan muy bien y será muy duro"
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¡Once de Luis de la Fuente!
España sale con Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.
A cuatro partidos de la gloria
Tan solo cuatro partidos separan a España de una nueva estrella en la camiseta. De vencer a Portugal esta noche, la selección se clasificaría a cuartos, donde se medirá al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica.
La última oportunidad de Cristiano
El astro portugués está ante su última oportunidad para levantar una Copa del Mundo. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa su sexto Mundial con la esperanza de que sea la definitiva.
Se trata del único gran trofeo que se le resiste al luso, y enfrente tendrá a España. La selección española es una de las grandes favoritas para alzarse como campeona, por lo que el reto es mayúsculo.
De caer eliminada Portugal, Cristiano Ronaldo se despedirá de la mayor competición de selecciones. Así lo confirmó hace escasas horas, asegurando que será "su último Mundial de su carrera".
La revancha para España
La selección de Luis de la Fuente está ante una oportunidad inmejorable para lograr la revancha contra Portugal. Y es que en el último enfrentamiento, los lusos vencieron a España en la final de la UEFA Nations League en penaltis.
Cristiano Ronaldo y su selección se alzaron con el trofeo tras un disputadísimo partido y, ahora, será el momento de que la Absoluta pueda vengarse de aquel partido.
España, ante su mayor desafío
Portugal y España se ven las caras en el partido más complejo para ambas selecciones. Un duelo ibérico donde solo un equipo tendrá acceso a los cuartos de final y, por tanto, la posibilidad de seguir soñando con la Copa del Mundo.
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026.