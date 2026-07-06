La previsión de Misterchip para el Portugal- España: "Vamos a ir preparándonos para los penaltis"

España afronta uno de sus mayores desafíos del campeonato con el objetivo de pasar a los cuartos de final. En la previa del encuentro, MisterChip ha analizado las opciones de La Roja y ha advertido que el enfrentamiento ante Portugal se presenta como una "final anticipada", marcada por lo igualadas que son ambas selecciones.

Para el experto, el partido será complicado para la selección de Luis de la Fuente. "No va a ser nada fácil", ha asegurado antes de recordar que seis de los últimos siete enfrentamientos entre España y Portugal terminaron en empate. Por ello, MisterChip lanzó una advertencia: "Vamos a ir preparándonos para los penaltis".

Aun así. MisterChip se mostró optimista y afirma que confía en que España pueda imponerse ante Portugal si, en este caso, los lusos mantienen la irregularidad que han estado mostrando hasta ahora en el torneo. "Si tenemos fortuna, si España hace valer el crecimiento que está teniendo durante el torneo y si Portugal sigue en esa línea discontinua en la que no termina de funcionar, lo podemos ganar en 90 o 120 minutos", ha afirmado.

España y Portugal: una final anticipada e igualada

MisterChip ha considerado además que este enfrentamiento reúne todos los factores para que se trate de una 'gran final' antes de los cuartos. El analista ha indagado en el equilibrio y la igualdad de juego entre ambas selecciones, lo que lo convierte en uno de los duelos más atractivos del Mundial. "Va a ser un partido épico", ha informado MisterChip.

En su análisis, MisterChip ha comentado los partidos, también de octavos de final, de Brasil - Noruega y el que se disputó ayer de México - Inglaterra.