Cristiano Ronaldo opina sobre la selección española antes del partido contra Portugal: "Son muy buenos, juegan muy bien y será muy duro"

Cristiano Ronaldo ha aceptado que está disputando su "último Mundial", después de varias preguntas sobre el tema, y afirma que "siempre" ve a España "como equipo", más allá de Lamine Yamal, por lo que espera un cruce de octavos de final "muy duro" y que confía no sea su "último partido".

"Se trata de disfrutar al máximo de mi último Mundial. Sí, va a ser mi último Mundial, y ojalá que no sea mañana mi último partido, así me podéis seguir intentando matar un poco más", dijo este domingo en rueda de prensa en Dallas (Estados Unidos), en la previa al derbi ibérico por un puesto en cuartos de final.

El capitán de Portugal elogió a 'La Roja' y reconoció el cariño que siente por el país vecino. "Tengo un cariño especial por España, tengo casa, amigos, negocios; mi familia es casi española. España es siempre candidata a ganar lo que sea. Sabemos que mañana son favoritos porque ya ganaron esta competición". En cualquier caso, asegura tener buenas sensaciones sobre el partido: "Tengo la sensación de que vamos a ganar".

A sus 41 años, Cristiano ha bromeado sobre lo más difícil de afrontar en su larga carrera. "Se trata de hablar con ustedes (los periodistas), con algunos... Jugar a los 41 años ha sido una buena experiencia. Para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas. Y todo lo que he hecho en mi carrera ha sido adaptarme. Ya no soy el jugador que era, pero nada ha cambiado. Sigo marcando goles y espero marcar mañana".

Ya no soy el jugador que era, pero nada ha cambiado

Preguntado por Lamine Yamal, el futbolista solo tuvo buenas palabras para el español: "Es un jugador con mucho futuro (...) Lo está haciendo muy bien y tendrá un futuro brillante. Pero, en mi opinión, yo siempre veo a España como un equipo. Son muy buenos, juegan muy bien y será muy duro".