MisterChip analiza el pase de España a octavos y lo que espera ante Portugal: "La Selección todavía no ha llegado a su excelencia"

España venció y convenció ante Austria para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. De ello habla MisterChip en su diario de la Copa del Mundo, en el que asegura que la Selección no ha llegado a su “excelencia” todavía, una mejor versión que necesitará frente a Portugal, otro combinado que está “arrancando” y yendo “poco a poco”.

“A Portugal la veo un poco atascada, Vitinha no termina de encontrar ese momento físico y agilidad mental con la que terminaron la temporada en el PSG”, comenta MisterChip, que insiste en que el centrocampista del equipo parisino parece “desconectado”.

Las virtudes de Portugal y el récord de Unai Simón

No obstante, MisterChip apunta a las otras virtudes de Portugal. Entre ellas, un Cristiano Ronaldo que volvió a marcar ante Croacia, un tanto de penalti y otro de gran factura, aunque este último fue anulado.

En la selección lusa tratarán de batir a Unai Simón, que ha logrado batir el récord de más minutos seguidos sin recibir gol en el Mundial. “Es un récord de 26 años de vigencia”, sostiene MisterChip, que informa de que la racha sigue vigente en 519 minutos sin que batan su portería.

Por otro lado, MisterChip destaca que ya se ha visto una mejor versión de Rodri, de Pedri y una “gran versión” de Lamine Yamal, necesario para que España siga progresando en este Mundial. Por no hablar de Oyarzabal, un “delantero de categoría mundial que ha llegado en plena forma”.