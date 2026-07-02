Alineación de España hoy contra Austria: el seleccionador español hace dos cambios en el once

Todo o nada. La selección española se enfrenta a Austria en dieciseisavos de final con el objetivo de seguir su camino hacia la Copa del Mundo. Un partido que exigirá un mayor nivel por parte del conjunto de Luis de la Fuente, que ya no tendrá margen de error. Será el primer partido de eliminatorias que disputará España en este Mundial de 2026, y lo hará con varias bajas.

No estarán Yeremy Pino, Víctor Muñoz y Nico Williams, tres bajas sensibles teniendo en cuenta que Austria será el primer gran rival del torneo. Los de Ralf Rangnick consiguieron el pase a la siguiente ronda en segunda plaza tras caer ante Argentina, vencer a Jordania y empatar ante Argelia.

Pese a que su fase de grupos no ha sido excelsa, los austríacos son un equipo muy ordenado y bien trabajado, lo que obligará a España a subir el nivel si no quiere sufrir para lograr la clasificación. Por ello, Luis de la Fuente realiza solo dos cambios en el equipo para buscar la victoria.

Posible alineación de España hoy contra Austria

España quiere el billete a los octavos de final, y para ello tendrá que vencer en el día de hoy al equipo austríaco. Luis de la Fuente repite el mismo once del partido contra Arabia Saudí en la fase de grupos, dando entrada a Pedro Porro y Dani Olmo y dejando en el banco a Mikel Merino y Marcos Llorente.

De esta forma, el once de España contra Austria es el siguiente: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Las dudas en el lateral derecho

La actuación de Marcos Llorente en este Mundial está siendo de notable, pero el técnico español sembró la duda en el segundo partido de la fase de grupos. El lateral del Atlético de Madrid completó un gran partido ante Cabo Verde en el debut de España, pero De la Fuente lo sentó ante Arabia Saudí en sustitución de Pedro Porro. Tras ello, regresó al once para sumar la segunda victoria ante Uruguay.

Sin embargo, es el lateral del Tottenham el que regresa al equipo titular, variando el esquema del último partido y regresando a la idea planteada ante Arabia Saudí. De la Fuente repite el once al completo de la segunda jornada, cuando España venció 4-0 a los saudíes.

Con Porro en el campo, la selección española gana profundidad por las bandas, algo que puede aprovechar a la perfección teniendo en cuenta el perfil de Lamine.

Olmo entra por Merino

El segundo de los cambios respecto al equipo titular contra Uruguay es Olmo. El mediocentro entra en el once en sustitución de Mikel Merino, al que no se le vio especialmente fino en el último encuentro. El futbolista del Arsenal disputó 60 minutos ante la selección charrúa, y después fue sustituido.

Con la entrada de Olmo, España ganaría llegada y calidad en el centro del campo. Austria podría plantear un bloque defensivo compacto, por lo que la entrada del jugador del F.C. Barcelona puede servir para desatascar el juego de España en los metros finales.