Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Estados Unidos vence a Bosnia y ya está en octavos

Estados Unidos selló su pase a los octavos de final tras imponerse por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido que se complicó más de lo esperado. Folarin Balogun adelantó a los de Mauricio Pochettino al borde del descanso, pero fue expulsado en la segunda mitad tras una dura entrada sobre Tarik Muharemović. Pese a jugar con diez durante más de media hora, los estadounidenses resistieron las acometidas bosnias y sentenciaron el encuentro con un magistral lanzamiento de falta de Malik Tillman.

En el partido inmediatamente anterior, Bélgica protagonizó una de las grandes remontadas del Mundial al derrotar a Senegal por 3-2 en la prórroga. Los africanos parecían tener el pase encarrilado con los goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, pero los belgas reaccionaron en los minutos finales gracias a Romelu Lukaku y Youri Tielemans, que forzaron la prórroga. Ya en el minuto 125, Tielemans transformó un penalti señalado tras revisión del VAR para culminar una clasificación épica y citar a Bélgica con Estados Unidos en los octavos de final.

Por otra parte,, no sin sufrir, contra unamuy combativa que llevó al conjunto de Tuchel al límite. Sin embargo, dos goles de Harry Kane decantaron la eliminatoria a favor de los europeos, que ya están en octavos y se medirán a México.