Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Estados Unidos vence a Bosnia y ya está en octavos

Estados Unidos selló su pase a los octavos de final tras imponerse por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido que se complicó más de lo esperado.

ondacero.es

Madrid |

Malik Tillman (d) de Estados Unidos celebra un gol este miércoles, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina en el estadio Levi's en Santa Clara (Estados Unidos).
Malik Tillman (d) de Estados Unidos celebra un gol este miércoles, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina en el estadio Levi's en Santa Clara (Estados Unidos). | Agencia EFE

Estados Unidos selló su pase a los octavos de final tras imponerse por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido que se complicó más de lo esperado. Folarin Balogun adelantó a los de Mauricio Pochettino al borde del descanso, pero fue expulsado en la segunda mitad tras una dura entrada sobre Tarik Muharemović. Pese a jugar con diez durante más de media hora, los estadounidenses resistieron las acometidas bosnias y sentenciaron el encuentro con un magistral lanzamiento de falta de Malik Tillman.

En el partido inmediatamente anterior, Bélgica protagonizó una de las grandes remontadas del Mundial al derrotar a Senegal por 3-2 en la prórroga. Los africanos parecían tener el pase encarrilado con los goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, pero los belgas reaccionaron en los minutos finales gracias a Romelu Lukaku y Youri Tielemans, que forzaron la prórroga. Ya en el minuto 125, Tielemans transformó un penalti señalado tras revisión del VAR para culminar una clasificación épica y citar a Bélgica con Estados Unidos en los octavos de final.

Por otra parte, Inglaterra cumplió, no sin sufrir, contra una R.D. Congo muy combativa que llevó al conjunto de Tuchel al límite. Sin embargo, dos goles de Harry Kane decantaron la eliminatoria a favor de los europeos, que ya están en octavos y se medirán a México.

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Cristiano Ronaldo desata la pasión portuguesa en Toronto antes del duelo con Croacia

La llegada de Cristiano Ronaldo a Toronto desató este miércoles la pasión de los aficionados, que siguieron durante horas a la selección portuguesa por la ciudad, bloqueando autopistas y rodeando el hotel donde se hospedan los lusos, horas antes del partido de dieciseisavos del Mundial contra Croacia.

El fervor por Ronaldo se dejó sentir desde la llegada del equipo al aeropuerto internacional Pearson de Toronto, continuó en el hotel de concentración de Portugal, en el centro de la ciudad, y se trasladó después a Centennial Park, en los suburbios de la ciudad, donde la selección de Roberto Martínez realizó su entrenamiento previo al encuentro de hoy.

La expectación llegó incluso a alterar el tráfico de Toronto. Centenares de aficionados se apostaron en el arcén de la autopista 427 para ver pasar el autobús de la selección portuguesa, lo que obligó a cerrar temporalmente varios carriles y provocó retenciones en la zona.

Balogun mete a EEUU en octavos... pero se perderá el siguiente partido

La victoria de Estados Unidos tuvo un sabor agridulce. Folarin Balogun volvió a demostrar su olfato goleador al abrir el marcador con su tercer tanto del Mundial, aunque minutos después dejó a su equipo con diez jugadores al ver la tarjeta roja directa.

La expulsión impedirá al delantero disputar el duelo de octavos frente a Bélgica, una baja muy sensible para una selección que buscará seguir haciendo historia ante su afición.

Estados Unidos supera la adversidad y sigue soñando en casa

Estados Unidos selló su pase a los octavos de final tras imponerse por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido que se complicó más de lo esperado. Folarin Balogun adelantó a los de Mauricio Pochettino al borde del descanso, pero fue expulsado en la segunda mitad tras una dura entrada sobre Tarik Muharemović. Pese a jugar con diez durante más de media hora, los estadounidenses resistieron las acometidas bosnias y sentenciaron el encuentro con un magistral lanzamiento de falta de Malik Tillman.

Bélgica se impone a Senegal en un partido de infarto

Tuvo que remontar la selección belga los dos goles iniciales de Senegal. Lo logró en tan solo tres minutos, gracias a los goles de Lukaku y Tielemans. El partido se fue a la prórroga, donde ninguno de los dos equipos tiró a puerta y, cuando ya estaban a punto los penaltis, en el último minuto Senegal cometió un penalti que el VAR tuvo que revisar. Tielemans tuvo nervios de acero y dio la victoria a los belgas en el 120.

Inglaterra pasa a octavos 'in extremis'

El combinado inglés logró la clasificación a los octavos de final después de remontar un partido que se puso cuesta arriba. El tanto de Cipenga puso a los africanos por encima en el marcador durante gran parte del partido.

No obstante, Harry Kane llegó a tiempo para salvar a Inglaterra de la debacle. Su doblete le dio el pase al combinado inglés, que se medirá a México por una plaza en cuartos.

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