Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Los penaltis clasifican a Paraguay y Marruecos para octavos

El punto de once metros ha sido el juez de las dos últimas eliminatorias del campeonato. El equipo guaraní eliminó a la todopoderosa Alemania mientras que la selección africana se impuso a Países Bajos tras un duro partido.

ondacero.es

Madrid |

Jugadores de Marruecos celebran un gol este lunes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Marruecos en el estadio BBVA en Monterrey (México).
Jugadores de Marruecos celebran un gol este lunes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Marruecos en el estadio BBVA en Monterrey (México). | Agencia EFE

La jornada de dieciseisavos dejó dos nuevas sorpresas en el Mundial 2026. Marruecos volvió a demostrar su enorme competitividad al eliminar a Países Bajos en la tanda de penaltis tras empatar en el descuento, mientras que Paraguay protagonizó uno de los bombazos del torneo al dejar fuera a Alemania, también desde los once metros. Dos eliminatorias resueltas por pequeños detalles que confirman que la fase final no está dando tregua a las grandes favoritas.

Ahora es el turno de Francia que llega a las eliminatorias siendo la selección que más respeto impone del Mundial. Su paso por la fase de grupos ha dejado en evidencia que es la gran favorita para ganar la Copa del Mundo, pero ahora es turno de demostrarlo ante Suecia.

Por su parte, Noruega determinó su camino en este Mundial tras caer ante Francia en la última jornada. Costa de Marfil será el rival a batir para los noruegos, que quieren seguir escribiendo la historia en el torneo.

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Las calles de La Asunción estallan de júbilo por la campanada de la Albirroja

Las calles de Asunción, la capital de Paraguay, estallaron este lunes de júbilo después de que la Albirroja dinamitó la Copa del Mundo al eliminar en los dieciseisavos de final a la cuatro veces campeona Alemania, tras una electrizante tanda de penaltis y con marcador 3-4.

"El resultado fue espectacular, me encantó. Quiero festejar y quiero celebrar, eso es lo que nos queda ahora", dijo a EFE en el microcentro de Asunción la joven Kiara Cristaldo.

Acompañada de amigos, Cristaldo fue una de las miles de personas que llenas de fe abarrotaron esta jornada el microcentro capitalino para seguir la hazaña de Paraguay, que echó del Mundial un equipo teutón que encaró el partido con el rótulo de claro favorito.

La mujer de 22 años agregó que, pese a la declarada superioridad de la plantilla alemana, jamás dudó de las posibilidades de que la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro diera la campanada.

Neuer: "No tuvimos los recursos ni la pegada para generar ocasiones"

Un ambiente desolador en el vestuario y futbolistas destrozados por la eliminación, así describió a periodistas el guardameta Manuel Neuer las primeras reacciones tras la eliminación del Mundial en una tanda de penaltis a manos de Paraguay en Boston.

A su juicio, "es extremadamente amargo" quedar apeados del torneo en la primera fase de eliminación directa y sin recursos para haber vulnerado a un rival que, a su juicio, se defendió con mucha solidez y no les dejó brechas.

"No tuvimos los recursos ni la pegada para generar ocasiones", lamentó el guardameta de 40 años, quien hoy dio muestras de ensayar el adiós a la selección.

A pesar de la falta de revulsivos para inclinar la balanza frente a Paraguay, matizó que contaban con los jugadores adecuados para lograrlo. El problema, a su juicio, fue que fallaron colectivamente al no desarrollar un estilo más vertical.

Bounou vuelve a vestirse de héroe

Si Marruecos está en octavos es, en gran parte, gracias a Yassine Bounou. El portero sostuvo a su equipo durante el encuentro con varias intervenciones de mérito y culminó su actuación deteniendo un penalti clave a Crysencio Summerville en la tanda.

La selección marroquí resistió hasta el descuento para forzar la prórroga y terminó consumando una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final.

Marruecos derriba a otra potencia desde los once metros

Marruecos volvió a firmar una de las grandes gestas del Mundial al eliminar a Países Bajos en la tanda de penaltis (1-1, 3-2). Los neerlandeses se adelantaron en el minuto 72 gracias a Cody Gakpo, pero cuando la clasificación parecía decidida apareció Issa Diop para empatar de cabeza en el tiempo añadido. Ya en la tanda, el guardameta Yassine Bounou volvió a ser decisivo y Ismael Saibari convirtió el lanzamiento definitivo que dio el pase a los marroquíes.

Paraguay hace historia y elimina a Alemania

Paraguay protagonizó otra de las campanadas del Mundial al eliminar a Alemania en los penaltis (1-1, 4-3). Julio Enciso adelantó a los sudamericanos en la primera mitad, pero Kai Havertz igualó el encuentro tras el descanso.

Después de una prórroga sin cambios en el marcador, el portero Orlando Gill fue decisivo en la tanda y José Canale anotó el penalti definitivo para sellar una clasificación histórica que deja fuera a una de las grandes favoritas al título.

Brasil se salva del susto

La selección carioca ya está en los octavos de final después de vencer 2-1 a Japón. Un partido que fue de menos a más de los de Carlo Ancelotti, que tuvieron que remontar el tanto inicial de Sano.

Los goles de Casemiro en el minuto 56 y Martinelli en el descuento le dieron la clasificación a Brasil, que se enfrentará al ganador del Costa de Marfil - Noruega.

Noruega y Haaland quieren poner rumbo a los octavos

Otra de las selecciones con grandes aspiraciones en este Mundial es Noruega. Los vikingos tendrán que medirse a Costa de Marfil por un puesto en los octavos, donde ya espera Brasil.

Partido clave para Noruega, que deberá demostrar su poderío ante una selección rocosa como la africana.

Mbappé tiene sed de Mundial

Francia, con Mbappé a la cabeza, tiene la Copa del Mundo entre ceja y ceja. Tras una fase de grupos inmaculada, los de Didier Deschamps tendrán como primera piedra en el camino a la final a Suecia.

Un partido en el que los galos parten como grandes favoritos para alcanzar los octavos de final. Los suecos acabaron en tercera posición en el grupo F, con Países Bajos en la primera plaza y Japón, recién eliminada, en la segunda.

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