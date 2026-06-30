Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Los penaltis clasifican a Paraguay y Marruecos para octavos

La jornada de dieciseisavos dejó dos nuevas sorpresas en el Mundial 2026. Marruecos volvió a demostrar su enorme competitividad al eliminar a Países Bajos en la tanda de penaltis tras empatar en el descuento, mientras que Paraguay protagonizó uno de los bombazos del torneo al dejar fuera a Alemania, también desde los once metros. Dos eliminatorias resueltas por pequeños detalles que confirman que la fase final no está dando tregua a las grandes favoritas.

Ahora es el turno de Francia que llega a las eliminatorias siendo la selección que más respeto impone del Mundial. Su paso por la fase de grupos ha dejado en evidencia que es la gran favorita para ganar la Copa del Mundo, pero ahora es turno de demostrarlo ante Suecia.

Por su parte, Noruega determinó su camino en este Mundial tras caer ante Francia en la última jornada. Costa de Marfil será el rival a batir para los noruegos, que quieren seguir escribiendo la historia en el torneo.