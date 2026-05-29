La increíble historia de Tim Payne, el jugador menos conocido del Mundial que se ha hecho viral en redes

De no ser conocido fuera de tu país, a ser uno de los hombres de moda en este Mundial 2026. Esa es la historia del jugador neozelandés Tim Payne, que participará en la Copa del Mundo con su selección en cuestión de días. Y es que el futbolista se ha hecho viral de un día para otro en cuestión de horas y sin quererlo. Una de esas historias especiales que solo ocurren gracias a la magia de internet.

Todo comienza gracias a un vídeo creado y publicado por un creador de contenido argentino llamado Valen Scarsini, conocido en redes como 'Scarso'. A través de su cuenta de TikTok e Instagram, este 'influencer' decidió empezar un reto: hacer famoso al jugador menos conocido del Mundial.

"¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? Qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos, al que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad", comentaba en el vídeo.

Para ello, Scarsini buscó uno por uno los jugadores más desconocidos en redes de todas las selecciones, y lo encontró. Su nombre es Tim Payne, juega para Nueva Zelanda y tenía solo 4.000 seguidores, una cifra que cambió por completo al cabo de las horas. El futbolista milita actualmente en el Wellington de la A League de Nueva Zelanda, y suma más de 50 partidos con los 'all whites', incluyendo una presencia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Un vídeo muy viral

Tras publicar el vídeo, la historia se hizo viral y multitud de personas comenzaron a seguir al futbolista, comentar sus vídeos e interactuar con sus redes sociales. Tal fue la repercusión que el jugador pasó de los 4.000 seguidores a los 1,7 millones actuales, algo totalmente inesperado.

Con el paso de las horas, el artífice fue actualizando el crecimiento del futbolista, quedando completamente alucinado con la reacción de los usuarios: "Lo de Tim Payne se salió de control. ¡Me va a bajar la presión! El video llegó hasta creadores que no son ni del mundo del fútbol. Todo el mundo está compartiendo la foto de Tim Payne en el álbum. Y nuestro querido Tim ya sabe de esto", añadía en otro vídeo.

La respuesta de Tim Payne

Después de conseguir más de un millón de seguidores de la noche a la mañana, el futbolista decidió compartir un vídeo agradeciendo el apoyo. "Hola a todos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolinguo",comenzó explicando en español.

"Solo quería decir muchas gracias primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas. También quería expresar mi profundo agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio todo el cariño recibido de todo el mundo. Muchas gracias", concluyó.

Además, el futbolista neozelandés le dedicó unas palabras al argentino por privado, agradeciendo al 'influencer' mediante un mensaje en Instagram: "Me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales y encontré tu publicación, tío. Te agradezco el apoyo, gracias, hermano".