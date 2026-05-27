Estas son todas las grandes leyendas que disputarán su último Mundial

El Mundial de 2026 está cargado de nostalgia y emotividad. El torneo, que enfrentará a 48 selecciones, hará historia por ser el Mundial más grande hasta la fecha. Estados Unidos, México y Canadá, sedes de la competición, serán testigo del fin de una era para muchos de los futbolistas que van a participar.

Jugadores que han hecho historia con sus clubes y sus respectivas selecciones y que ya no volverán a participar en la mayor competición de naciones. Será, para todos ellos, el 'último baile' después de una carrera profesional larga y exitosa. Sin embargo, no todos han podido alzar el trofeo más codiciado, algo que hace especial este último Mundial.

No obstante, sea cual sea el resultado, el fútbol ya se prepara para decir adiós a varias de las leyendas más importantes de las últimas dos décadas. Estos son todos los futbolistas que disputarán su último Mundial.

Leo Messi

El jugador del Inter de Miami, vigente campeón con Argentina, se despedirá del torneo en este Mundial de 2026. El argentino, a sus 38 años, disfrutará de esta competición por última vez con la presión que conlleva ser el campeón. Y es que en Qatar 2022, Messi logró conquistar el título que le faltaba en sus vitrinas.

Ahora, cuatro años después, el argentino buscará ampliar su leyenda ganando su segundo Mundial consecutivo y, por tanto, el segundo de su carrera.

Cristiano Ronaldo

Otra de las grandes figuras que competirá por última vez en el mayor torneo de selecciones será Cristiano Ronaldo, aunque su situación es diferente. El portugués aún no ha podido conseguir levantar la Copa del Mundo, un trofeo que se le resiste desde 2006, año de su debut en un Mundial.

Tras ganar la Eurocopa en 2016, el luso ha perseguido el trofeo sin éxito. Sin embargo, en este 2026 su selección llega como una de las principales favoritas para hacerlo. Con una plantilla a la altura, Portugal buscará la primera estrella en su camiseta. Será, presumiblemente, la última esperanza de Ronaldo que, a sus 41 años, parece llegar al final de su carrera.

Luka Modric

A estas dos leyendas del futbol mundial se suma una figura que también ha marcado una era. Luka Modric dirá adiós a los Mundiales disputando la Copa del Mundo de 2026 con Croacia. El futbolista de Zadar llega a la cita después de vivir la cara más amarga del fútbol.

En 2018, Croacia llegó a la final pero cayó derrotada ante Francia, quedándose a las puertas de una gesta completamente única. Como subcampeona del mundo afrontó el Mundial de 2022, llegando hasta las semifinales pero cayendo ante Argentina, para después obtener el tercer puesto batiendo a Marruecos.

Por ello, el Mundial de 2026 será el adiós definitivo de un jugador que ha hecho historia en el fútbol actual. Al borde de cumplir los 41 años, Luka Modric jugará su último torneo de selecciones con Croacia.

Neymar

También será el último acto de presencia de Neymar. Tras muchas dudas en su convocatoria, el brasileño estará presente en el que será su cuarto Mundial de su carrera. No obstante, todo apunta a que no disputará más este torneo. Con 34 años, el jugador de Sao Paulo está ante sus últimos coletazos en su carrera profesional, lo que hace indicar que no llegará a la siguiente Copa del Mundo en 2030.

Aún así, el brasileño tendrá la oportunidad de levantar su primer Mundial de fútbol, y el que sería el sexto en la historia de su país.

James Rodríguez

Por último, el colombianoJames Rodríguez llega a este Mundial como su última participación en el torneo. El cafetero deslumbró en la Copa del Mundo en 2014, lo que le dio a conocer y le permitió fichar por el Real Madrid. 12 años después, James disputará su última Copa del Mundo con la esperanza de marcar la historia de su país.

A sus 34 años, el futbolista disputará su cuarta edición y parece difícil que pueda hacerlo una quinta vez.