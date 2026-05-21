Croacia, el último baile de Modrić y una generación histórica

CROACIA – GRUPO L

Rivales en la fase de grupos: Inglaterra (17 jun., Dallas), Panamá (23 jun., Toronto) y Ghana (27 jun., Filadelfia).

Inglaterra (17 jun., Dallas), Panamá (23 jun., Toronto) y Ghana (27 jun., Filadelfia). Once tipo: Livaković; Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić; Budimir.

Livaković; Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić; Budimir. Clasificación: Primera del Grupo L europeo, con siete victorias y un empate.

Primera del Grupo L europeo, con siete victorias y un empate. Participaciones en el Mundial: 8.

8. Mejor posición en el Mundial: Finalista (Rusia 2018).

La clasificación se aseguró con antelación: el equipo de Zlatko Dalić ocupó el primer puesto del grupo con siete victorias y un empate, sumando 26 goles en ocho partidos y concediendo solo un tanto en las primeras seis jornadas.

Andrej Kramarić, con seis goles, e Ivan Perišić, con cuatro, fueron los máximos artilleros de una selección que vuelve a llegar al Mundial con ambición.

Una selección acostumbrada a competir

Modrić sigue llevando las riendas a sus 40 años, mientras que Dalić ya ha llevado a su país a una final y una semifinal del Mundial, además de a la final de la Nations League.

Croacia vuelve a demostrar que un país de menos de cuatro millones de habitantes puede competir con las grandes potencias del fútbol mundial.

La fortaleza mental y competitiva sigue siendo una de las señas de identidad de una generación histórica que se resiste a desaparecer.

La estrella

Luka Modrić es la historia viva del fútbol croata. Balón de Oro 2018, seis veces campeón de la Champions con el Real Madrid y alma de esta generación.

A los 40 años, este será casi con toda seguridad su último Mundial.

Zlatko Dalić lo sabe, y el equipo sigue orbitando alrededor de la inteligencia, la pausa y la experiencia del centrocampista croata.

A su alrededor, Joško Gvardiol y Mateo Kovačić, ambos en el Manchester City, son los referentes de la generación siguiente, y el joven defensa Luka Vušković, de solo 18 años, es la gran promesa del proyecto.

Fortalezas y debilidades

La intensidad es una de las banderas del equipo, que busca imponer rigor físico con presión para recuperar el balón y juego vertical.

Croacia cuenta con nombres de peso en todas las líneas, y en los Mundiales sus grandes individualidades suelen potenciarse.

La debilidad es la edad de sus pilares: Modrić y Perišić tienen 40 y 36 años, respectivamente. Si alguno falla o se lesiona en mitad del torneo, el equipo pierde su referencia.

La renovación generacional está en marcha, pero todavía no está consumada.

¿Hasta dónde llegará?

Croacia tiene el ADN de los grandes torneos: final en 2018 y tercer puesto en 2022. Por sus jugadores y sus antecedentes, soñar con el título no parece una utopía.

El Grupo L con Inglaterra es el verdadero desafío de la fase inicial.

Si pasan esa prueba, el camino puede volver a ser largo para una selección que nunca deja de competir.