Colombia, el regreso de la Tricolor con James y Díaz al frente

COLOMBIA – GRUPO K

Rivales en la fase de grupos: Uzbekistán (17 jun., Ciudad de México), R.D. Congo (23 jun., Guadalajara) y Portugal (27 jun., Miami).

Uzbekistán (17 jun., Ciudad de México), R.D. Congo (23 jun., Guadalajara) y Portugal (27 jun., Miami). Once tipo: C. Vargas; Muñoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos, Arias; James, Luis Díaz, Luis J. Suárez.

C. Vargas; Muñoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos, Arias; James, Luis Díaz, Luis J. Suárez. Clasificación: Tercera de la eliminatoria CONMEBOL.

Tercera de la eliminatoria CONMEBOL. Participaciones en el Mundial: 7 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026).

7 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Cuartos de final (Brasil 2014).

Colombia fue una de las ausencias ilustres del Mundial de 2022, y eso todavía duele en una de las potencias futbolísticas de Sudamérica.

Por eso, en esta edición de 2026, la selección cafetera llega con ganas de desquitarse y con la obligación de hacer un gran papel en su condición de equipo "anfitrión", teniendo en cuenta la enorme comunidad colombiana tanto en Estados Unidos —especialmente en Miami— como en las dos ciudades mexicanas, Ciudad de México y Guadalajara, donde jugará sus partidos.

La reconstrucción de Néstor Lorenzo

Colombia llega como tercera clasificada en la eliminatoria sudamericana y con el subcampeonato logrado en la Copa América de 2024.

Son los dos grandes argumentos del proyecto liderado por Néstor Lorenzo, encargado de reconstruir el fútbol y el orgullo de un combinado tocado por su ausencia en Catar.

Llegar a cuartos de final sería un buen resultado para esta selección, que tiene en el duelo que cierra el grupo contra Portugal el gran examen de la primera fase.

Colombia es un equipo compacto, de líneas juntas y con jugadores dispuestos a la brega para que brillen sus estrellas.

La estrella

El jugador del Bayern de Múnich es el futbolista del momento en Colombia. De menos a más en el coloso germano, Luis Díaz ya brilló en la fase de clasificación, en la que anotó siete goles.

Su conexión con James Rodríguez —siete asistencias— fue el impulso que llevó a Colombia al podio de la CONMEBOL.

Sin embargo, James no llega con el mismo ritmo competitivo, ya que su participación en la MLS, en el Minnesota United, no le está dando demasiada regularidad.

Por su parte, Luis Díaz tiene 29 años y sí llega en plenitud física y competitiva para explotar su habilidad y rapidez.

Para él, además, este será su primer Mundial: un motivo de motivación añadida.

Fortalezas y debilidades

Colombia es un equipo más corto, con mejores distancias entre líneas y una ocupación de espacios más clara que en el proceso anterior.

La solidez defensiva con Dávinson Sánchez y Lucumí y la energía de Richard Ríos en el centro del campo son sus pilares.

Llega con confianza tras el subcampeonato de la Copa América.

La dependencia de James es el gran riesgo: cuando no está o el partido pide otra cosa, cuesta encontrar variantes. Y la forma física del cerebro es una incógnita real a estas alturas.

¿Hasta dónde llegará?

Colombia tiene calidad para superar la fase de grupos y llegar a los cuartos de final, algo que ya consiguió en 2014.

El interrogante es si puede superar ese techo.

El duelo ante Portugal el 27 de junio en Miami decidirá quién lidera el grupo y promete ser uno de los partidos más emocionantes de toda la primera fase.