Portugal, la última oportunidad de Cristiano y una generación sin excusas

PORTUGAL – GRUPO K

Rivales en la fase de grupos: R.D. Congo (17 jun., Houston), Uzbekistán (23 jun., Houston) y Colombia (27 jun., Miami).

R.D. Congo (17 jun., Houston), Uzbekistán (23 jun., Houston) y Colombia (27 jun., Miami). Once tipo: D. Costa; Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

D. Costa; Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Clasificación: Primera del Grupo F europeo, con goleada histórica 9-1 a Armenia.

Primera del Grupo F europeo, con goleada histórica 9-1 a Armenia. Participaciones en el Mundial: 9.

9. Mejor posición en el Mundial: Tercer puesto (Inglaterra 1966).

Portugal cumplirá su novena participación mundialista, séptima consecutiva, y en seis ha estado Cristiano Ronaldo. El delantero de Madeira tendrá el foco mediático puesto en su figura, pero de todos es conocido que Portugal es mucho más que el siete encarnado.

Lo que Cristiano sume debe ser aprovechado por una generación talentosa y experimentada que lideran Bruno Fernandes y Bernardo Silva, rodeados a su vez de un elenco de futbolistas de primer nivel que brillan en los clubes más poderosos de Europa.

Una generación preparada para competir

El banquillo será otro de los puntos de interés. Roberto Martínez tiene suficiente capacidad, experiencia y prestigio para llevar las riendas tácticas, y de la gestión del vestuario para controlar el "efecto Cristiano" dependerá parte del éxito de un equipo candidato a los puestos de honor del campeonato.

En la pasada edición, Portugal se quedó en cuartos apeada por la emergente Marruecos, y ese debe ser el suelo desde el que se cimente el éxito de este equipo que, línea por línea, tiene muy poco que envidiar a otros combinados.

Como adelanto del nivel del bloque, la clasificación se selló con un 9-1 a Armenia en Oporto. Sin Cristiano —sancionado—, brillaron Joao Neves y Bruno Fernandes, cada uno con triplete.

La noche fue casi una metáfora: el equipo puede funcionar, y muy bien, sin su leyenda.

La estrella

Quizá los 41 años no sean el mejor cartel para ser considerado la estrella de un equipo, pero Cristiano Ronaldo es titular y, cuando está en el césped, para lo bueno y para lo malo, acapara la atención.

De su cara buena, la de goleador, necesitará Portugal a Cristiano. Y Cristiano necesitará a Portugal —al resto de sus compañeros— si quiere despedirse de una cita mundialista levantando el trofeo soñado.

Ambición no le falta al jugador del Al-Nassr.

El combinado luso tiene calidad en todas sus líneas. Rúben Dias en la defensa, la pareja Vitinha-Joao Neves en el centro del campo y la magia de Bernardo Silva hacen de Portugal un equipo sin debilidades.

El debut contra R.D. Congo y el cierre contra Colombia marcarán el devenir de los portugueses.

Fortalezas y debilidades

Portugal tiene talento en todas las líneas para llegar lejos: Rúben Dias es uno de los mejores defensas del mundo, el doble pivote Vitinha-Joao Neves es de élite y el ataque tiene velocidad, técnica y gol.

El equipo lleva varias ediciones rozando los cuartos de final sin dar el salto definitivo.

La debilidad es la gestión del vestuario en torno a Ronaldo: en cada gran torneo surge el debate sobre si el equipo rinde mejor sin él, y ese debate puede generar tensión interna.

La dependencia emocional de un jugador de 41 años es un riesgo real en una competición tan exigente.

¿Hasta dónde llegará?

El Grupo K es asequible: R.D. Congo y Uzbekistán son alcanzables, y el partido ante Colombia el 27 de junio en Miami es el verdadero duelo de la fase inicial.

Portugal llega en condiciones de pelear por los cuartos de final y más.

Si la generación joven da el salto de calidad que todos esperan y si Cristiano es un factor positivo en lugar de una distracción, este podría ser el año en que Portugal dé el paso que tanto tiempo lleva buscando.