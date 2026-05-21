Argentina, el último baile de Messi y la defensa de la corona

ARGENTINA – GRUPO J

Rivales en la fase de grupos: Argelia (16 jun., Kansas City), Austria (22 jun., Dallas) y Jordania (27 jun., Dallas).

Argelia (16 jun., Kansas City), Austria (22 jun., Dallas) y Jordania (27 jun., Dallas). Once tipo: Dibu Martínez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Perrone, Enzo Fernández, Mac Allister; Almada, J. Álvarez, Messi.

Dibu Martínez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Perrone, Enzo Fernández, Mac Allister; Almada, J. Álvarez, Messi. Clasificación: Primera de la eliminatoria CONMEBOL, con doce victorias en dieciocho partidos.

Primera de la eliminatoria CONMEBOL, con doce victorias en dieciocho partidos. Participaciones en el Mundial: 19.

19. Mejor posición en el Mundial: Campeona (1978, 1986 y 2022).

Mario Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Messi son las figuras que han marcado las tres épocas doradas del fútbol argentino y que conquistaron las estrellas que hoy ocupan la parte superior del escudo de la Albiceleste.

Argentina es, junto a Italia y Brasil, una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial.

La selección albiceleste llega a este Mundial ocupando la tercera posición del ranking FIFA, siendo la vigente campeona del mundo y habiendo conquistado las dos últimas Copas América.

Con sus jugadores asentados en algunos de los equipos más importantes del mundo, viaja a Estados Unidos para revalidar el título y poder colocarse la cuarta estrella sobre el escudo, lo que la pondría a la altura de Italia y Alemania.

La Scaloneta quiere seguir haciendo historia

El camino de Argentina hasta el Mundial 2026 ha sido dominante. Ganando doce de los dieciocho partidos de la eliminatoria CONMEBOL, consiguió la clasificación como campeona del torneo continental y se afirmó como una de las favoritas para alcanzar de nuevo el máximo reconocimiento internacional que existe en el fútbol.

Nadie repite Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962. Scaloni y los suyos quieren ser los primeros en más de seis décadas.

La gran fortaleza de esta generación está en la continuidad: mismo cuerpo técnico, mismo núcleo competitivo y una identidad colectiva perfectamente reconocible.

La estrella

El juego de Argentina tiene como característica el equilibrio y la intensidad colectiva, con el centro del campo como motor del equipo.

A ello se le suma el impacto que siempre tiene la creatividad de Messi, quien podrá alargar en esta edición el récord que ostenta como el jugador con más partidos disputados en la historia del torneo.

A sus 39 años, Lionel Messi disputará su sexto Mundial, solo igualado por Cristiano Ronaldo.

Estará acompañado de jugadores de primer nivel como Alexis Mac Allister o Julián Álvarez, a quienes habrá que seguir de cerca durante el torneo.

Y atentos al recambio: Franco Mastantuono, ya en el Real Madrid con 18 años recién cumplidos, llega con expectativas de tener un rol importante; Nico Paz, brillante en el Como italiano, es otra de las irrupciones de la nueva generación.

Fortalezas y debilidades

La gran fortaleza de Argentina es el bloque. El campeón del mundo tiene buenas individualidades en todas las líneas, pero, sobre todo, una idea de juego y un funcionamiento colectivo muy afianzado bajo el mando de Scaloni.

Cuatro años de trabajo, dos títulos continentales y un Mundial construyen una identidad que no se improvisa.

La duda es el recambio generacional. Di María se retiró, otros veteranos de Catar han bajado su nivel y Scaloni tiene que encontrar a los reemplazantes de varios campeones del mundo que no se repetirán en la nómina de 2026.

Y, como siempre en Argentina, la pregunta de qué pasa cuando Messi no está en el campo —o cuando no está en su mejor día— planea sobre el equipo.

¿Hasta dónde llegará?

Las casas de apuestas sitúan a Argentina entre los favoritos, al mismo nivel que Francia y Brasil.

El Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania, es asequible: superar la fase de grupos sin sobresaltos es lo esperable.

A partir de ahí, la calidad del plantel y la motivación añadida del legado de Messi hacen de Argentina un candidato real. Repetir Mundial consecutivo, algo que nadie consigue desde Brasil 1958-1962, es el horizonte real.