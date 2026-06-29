VIVIENDA

El Gobierno anuncia un "importante" paquete de medidas en vivienda para julio: prórroga de alquileres, IVA del 21% en pisos turísticos...

El Ejecutivo ha llevado al Consejo de Ministros un real decreto con medidas para mantener el precio en los contratos de alquiler, reforzar la vivienda asequible y endurecer la regulación de los pisos turísticos.

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María Baraza

Madrid |

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid.
Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid. | Ricardo Rubio / Europa Press

El Gobierno ha anunciado que durante el próximo mes de julio aprobará un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda con el objetivo de facilitar el acceso a una casa, dar más estabilidad a los inquilinos y aumentar la vivienda asequible. Entre las iniciativas más destacadas figuras la prórroga de los contratos de alquiler de manera extraordinaria, el aumento del IVA al 21% para los pisos turísticos y nuevas medidas para regular los alquileres en el país.

La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que este real decreto "amplio y transversal" recogerá propuestas que defienden diferentes partidos políticos a lo largo de la legislatura. El Ejecutivo pretende dividir las medidas en dos bloques, aquellas orientadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y, otras, para movilizar vivienda asequible.

Las novedades del paquete de vivienda: alquileres y pisos turísticos

Entre las principales medidas que prepara el Gobierno están las siguientes:

  • Regulación de los precios de los alquileres de temporada y habitacional.
  • Prórroga extraordinaria de los alquileres para una mayor estabilidad de los inquilinos.
  • Obligatoriedad de que los contratos de alquiler sean por escrito.
  • Bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.
  • Movilizar la vivienda asequible y agilizar los trámites administrativos para una vivienda más asequible.
  • Incremento del IVA al 21 % para los pisos turísticos con el fin de favorecer el acceso a la vivienda residencial.

El Gobierno espera que estas medidas se aprueben en las próximas semanas debido al rechazo que sufrió en el Congreso la anterior medida de prórroga de los alquileres, la cual no salió adelante por no tener los apoyos suficientes.

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