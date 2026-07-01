Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: México saca fuerza de su posición de anfitrión y gana a Ecuador para pasar a octavos

La selección mexicana confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Ecuador y clasificarse para los octavos de final por primera vez desde 1986.

ondacero.es

Madrid |

Jugadores de México celebran este martes, al terminar un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador en el estadio Azteca​, en Ciudad de México (México).
Jugadores de México celebran este martes, al terminar un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador en el estadio Azteca​, en Ciudad de México (México). | Agencia EFE

México confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Ecuador y clasificarse para los octavos de final por primera vez desde 1986. El conjunto de Javier Aguirre encarriló el encuentro con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la primera mitad, controló el partido con solvencia y mantuvo su imbatibilidad en el torneo, prolongando además su racha sin encajar ningún gol.

Este miércoles es el turno de Inglaterra, que afronta los dieciseisavos con la ambición de seguir escribiendo su historia en el Mundial y la presión de no poder fallar. Su rival será R.D. Congo, una selección que ya marcó territorio ante Portugal en la fase de grupos.

Por otra parte, la selección de Bélgica llega a estos dieciseisavos como la eterna promesa que nunca cumple. Con una gran plantilla, los diablos rojos no han convencido en la fase de grupos a pesar de acabar en primera posición. Además, se enfrentan a Senegal, una selección con grandes jugadores que le pondrá las cosas muy difíciles.

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Deschamps avisa del peligro de Paraguay: "Son muy agresivos"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, proyectó este martes un partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay "muy difícil" por la agresividad y la capacidad para defenderse del equipo sudamericano.

"Va a ser muy difícil porque son muy agresivos. Saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien", afirmó el técnico en rueda de prensa tras golear a Suecia (3-0) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y clasificarse para octavos de final.

Deschamps adelantó que va a preparar el choque "de manera muy específica", pero que primero dejará a sus jugadores descansar tras el esfuerzo realizado en los dieciseisavos de final.

"Vamos a tomarnos con calma las siguientes 48 horas y empezaremos de nuevo. Paraguay nos espera con cualidades diferentes", pero ahora "queremos disfrutar el momento", señaló.

Malo Gusto: "Queremos ayudar a Mbappé a superar a Messi, por supuesto"

El lateral francés Malo Gusto afirmó este martes, tras avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, que el equipo quiere ayudar a Kylian Mbappé a superar el récord histórico goleador de Lionel Messi en Copas del Mundo.

"Creo que cuando uno tiene la categoría de Kylian, tiene que ir a buscar los goles, los trofeos y todo eso. Así que no nos sorprende, y nosotros también queremos ayudarle en eso, por supuesto", dijo Gusto en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras golear 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final.

Mbappé firmó un doblete ante los suecos e igualó a Messi en la tabla de goleadores del actual torneo. Asimismo, se puso a uno solo de distancia del 10 de la Albiceleste en la clasificación histórica de artilleros mundialistas.

El delantero del Real Madrid ha anotado 18 tantos entre Rusia 2018, Catar 2022 y esta última edición, mientras que Messi, que aún tiene que jugar los dieciseisavos de final ante Cabo Verde, suma 19.

"No tengo reproches", dice Beccacece tras agradecer a los jugadores y a Ecuador

El entrenador Sebastián Beccacece, admitió este martes que la selección de Ecuador fue sorprendida y superada por México en el primer tiempo, y en tono de despedida agradeció a sus jugadores y al país tras consumarse la eliminación del Mundial en el Estadio Azteca.

"Agradecimiento a los jugadores y al país, no tengo reproches", manifestó el entrenador argentino, de 45 años, al término del encuentro de dieciseisavos de final. Sobre el partido que ganó el Tri con claridad por 2-0, admitió que sus pupilos no tuvieron recursos para recuperarse en el segundo tiempo.

El sueño continúa para el anfitrión

El Estadio Azteca celebró una noche histórica con la clasificación de México para los octavos de final. Pese al retraso de una hora en el inicio del encuentro por una tormenta eléctrica, el Tri respondió con una actuación madura y eficaz para superar a Ecuador.

Ahora, la selección mexicana se enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo con la ilusión de seguir haciendo historia en el Mundial que disputa como anfitriona.

Quiñones y Jiménez lideran al Tri en el Azteca

La dupla formada por Julián Quiñones y Raúl Jiménez volvió a ser decisiva para México. Quiñones abrió el marcador en el minuto 22 tras culminar un contragolpe, mientras que Jiménez amplió la ventaja nueve minutos después con un potente disparo desde la frontal tras recuperar un balón en campo rival. Los dos delanteros lideraron una actuación muy sólida del conjunto mexicano, que volvió a ilusionar a su afición.

México hace historia y se mete entre los 16 mejores

México confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Ecuador y clasificarse para los octavos de final por primera vez desde 1986. El conjunto de Javier Aguirre encarriló el encuentro con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la primera mitad, controló el partido con solvencia y mantuvo su imbatibilidad en el torneo, prolongando además su racha sin encajar ningún gol.

Noruega hace los deberes y ya está en octavos

La selección vikinga ya está en octavos de final después de vencer 1-2 a Costa de Marfil. Los tantos de Nusa y Haaland le dieron el pase a la siguiente ronda, donde se enfrentarán a la Brasil de Vinicius.

Duelo entre Sudamérica y Europa con dos selecciones que apuntan alto en esta Copa del Mundo.

Bélgica y Senegal, un partido muy igualado

Por otro lado, Bélgica y Senegal se jugarán el pase a octavos en un partido que se prevé muy disputado. Los africanos, vigentes campeones de África a pesar de la decisión de la CAF, llegan a dieciseisavos con la ambición de hacer historia y poner al país en el centro de atención.

Por su parte, Bélgica afronta el encuentro con malas sensaciones, después de no completar grandes partidos en la fase de grupos. Dos empates y una victoria dieron a Bélgica la primera plaza por la mínima, y ahora se enfrentan a un momento decisivo de la Copa del Mundo: las eliminatorias directas.

Kane y Bellingham quieren el pase a octavos para Inglaterra

La selección inglesa se enfrenta este miércoles a R.D. Congo en un encuentro donde los ingleses son favoritos. Sin embargo, la presión de no fallar puede jugar en su contra, más aún después de los antecedentes del equipo africano.

Y es que en fase de grupos, la R.D. Congo logró empatar a Portugal, una de las favoritas a llevarse la copa, en la fase de grupos. Por ello, el combinado de Tuchel está más que avisado del buen hacer de los congoleños, que sueñan con una clasificación histórica a octavos.

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