Última hora del Mundial de Fútbol 2026: México saca fuerza de su posición de anfitrión y gana a Ecuador para pasar a octavos

México confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Ecuador y clasificarse para los octavos de final por primera vez desde 1986. El conjunto de Javier Aguirre encarriló el encuentro con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la primera mitad, controló el partido con solvencia y mantuvo su imbatibilidad en el torneo, prolongando además su racha sin encajar ningún gol.

Este miércoles es el turno de Inglaterra, que afronta los dieciseisavos con la ambición de seguir escribiendo su historia en el Mundial y la presión de no poder fallar. Su rival será R.D. Congo, una selección que ya marcó territorio ante Portugal en la fase de grupos.

Por otra parte, la selección de Bélgica llega a estos dieciseisavos como la eterna promesa que nunca cumple. Con una gran plantilla, los diablos rojos no han convencido en la fase de grupos a pesar de acabar en primera posición. Además, se enfrentan a Senegal, una selección con grandes jugadores que le pondrá las cosas muy difíciles.