MUNDIAL 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: turno para Brasil y Alemania; Vinicius y Musiala se juegan el pase a octavos

La selección brasileña de Carlo Ancelotti comienza este lunes en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos) la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un cruce ante Japón.

ondacero.es

Madrid |

Vinicius en una foto de archivo con Brasil
Vinicius en una foto de archivo con Brasil | Agencia EFE

La selección brasileña de Carlo Ancelotti comienza este lunes en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos) la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un cruce ante Japón, un equipo organizado tácticamente y de buena calidad técnica que pondrá a prueba las ambiciones de la pentacampeona Canarinha de llegar hasta el final.

En directo Actualizado a las

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid