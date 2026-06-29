La selección brasileña de Carlo Ancelotti comienza este lunes en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos) la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un cruce ante Japón, un equipo organizado tácticamente y de buena calidad técnica que pondrá a prueba las ambiciones de la pentacampeona Canarinha de llegar hasta el final.
Última hora del Mundial de Fútbol 2026: turno para Brasil y Alemania; Vinicius y Musiala se juegan el pase a octavos
La selección brasileña de Carlo Ancelotti comienza este lunes en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos) la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un cruce ante Japón.
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