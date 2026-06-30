Goleadores del Mundial 2026: así está la clasificación del Pichichi

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más abierta que nunca. A falta de que se disputen los últimos partidos de octavos de final, Lionel Messi mantiene el liderato de la clasificación de máximos goleadores del torneo con seis tantos, aunque Erling Haaland le sigue muy de cerca con cinco.

Por detrás del argentino aparece un grupo de grandes estrellas encabezado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior, todos ellos con cuatro goles y todavía con opciones de pelear por el galardón individual que premia al máximo anotador del campeonato.

Clasificación del Pichichi del Mundial 2026

Lionel Messi (Argentina) - 6 goles

Erling Haaland (Noruega) - 5 goles

Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles

Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles

Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles

Deniz Undav (Alemania) - 3 goles

Cody Gakpo (Países Bajos) - 3 goles

Johan Manzambi (Suiza) - 3 goles

Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 goles

Brian Brobbey (Países Bajos) - 3 goles

Matheus Cunha (Brasil) - 3 goles

Jonathan David (Canadá) - 3 goles

Kai Havertz (Alemania) - 3 goles

Elijah Just (Nueva Zelanda) - 3 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 3 goles

Ismael Saibari (Marruecos) - 3 goles

Yoane Wissa (RD Congo) - 3 goles

Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2 goles

Maximiliano Araújo (Uruguay) - 2 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) - 2 goles

Pape Gueye (Senegal) - 2 goles

Riyad Mahrez (Argelia) - 2 goles

Mikel Oyarzabal (España) - 2 goles

Nicolas Pépé (Costa de Marfil) - 2 goles

Ramin Rezaeian (Irán) - 2 goles

Ayase Ueda (Japón) - 2 goles

Ruben Vargas (Suiza) - 2 goles

Marko Arnautovic (Austria) - 2 goles

Messi manda, pero Haaland aprieta

Lionel Messi continúa al frente de la clasificación con seis goles y vuelve a demostrar que sigue siendo decisivo en una Copa del Mundo. El capitán de Argentina aspira a conquistar por primera vez la Bota de Oro de un Mundial, un premio que nunca ha logrado pese a su brillante trayectoria internacional.

A un solo tanto aparece Erling Haaland. El delantero noruego, que disputa su primer Mundial, está firmando un campeonato sobresaliente y se ha convertido en el principal rival del argentino en la pelea por el Pichichi.

Mbappé, Vinícius y Dembélé siguen al acecho

Con cuatro goles figuran tres de los grandes favoritos antes del inicio del torneo: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior.

Mbappé, además, suma dos asistencias, lo que le sitúa también entre los jugadores más determinantes del campeonato. El francés ya conquistó la Bota de Oro en Catar 2022 y busca convertirse en el primer futbolista que gana este galardón en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo.