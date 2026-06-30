Goleadores del Mundial 2026: así está la clasificación del Pichichi

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más abierta que nunca. A falta de que se disputen los últimos partidos de octavos de final, Lionel Messi mantiene el liderato de la clasificación de máximos goleadores del torneo con seis tantos, aunque Erling Haaland le sigue muy de cerca con cinco.
Por detrás del argentino aparece un grupo de grandes estrellas encabezado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior, todos ellos con cuatro goles y todavía con opciones de pelear por el galardón individual que premia al máximo anotador del campeonato.
Clasificación del Pichichi del Mundial 2026
- Lionel Messi (Argentina) - 6 goles
- Erling Haaland (Noruega) - 5 goles
- Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles
- Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles
- Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles
- Deniz Undav (Alemania) - 3 goles
- Cody Gakpo (Países Bajos) - 3 goles
- Johan Manzambi (Suiza) - 3 goles
- Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos) - 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil) - 3 goles
- Jonathan David (Canadá) - 3 goles
- Kai Havertz (Alemania) - 3 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda) - 3 goles
- Harry Kane (Inglaterra) - 3 goles
- Ismael Saibari (Marruecos) - 3 goles
- Yoane Wissa (RD Congo) - 3 goles
- Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2 goles
- Maximiliano Araújo (Uruguay) - 2 goles
- Jude Bellingham (Inglaterra) - 2 goles
- Pape Gueye (Senegal) - 2 goles
- Riyad Mahrez (Argelia) - 2 goles
- Mikel Oyarzabal (España) - 2 goles
- Nicolas Pépé (Costa de Marfil) - 2 goles
- Ramin Rezaeian (Irán) - 2 goles
- Ayase Ueda (Japón) - 2 goles
- Ruben Vargas (Suiza) - 2 goles
- Marko Arnautovic (Austria) - 2 goles
Messi manda, pero Haaland aprieta
Lionel Messi continúa al frente de la clasificación con seis goles y vuelve a demostrar que sigue siendo decisivo en una Copa del Mundo. El capitán de Argentina aspira a conquistar por primera vez la Bota de Oro de un Mundial, un premio que nunca ha logrado pese a su brillante trayectoria internacional.
A un solo tanto aparece Erling Haaland. El delantero noruego, que disputa su primer Mundial, está firmando un campeonato sobresaliente y se ha convertido en el principal rival del argentino en la pelea por el Pichichi.
Mbappé, Vinícius y Dembélé siguen al acecho
Con cuatro goles figuran tres de los grandes favoritos antes del inicio del torneo: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior.
Mbappé, además, suma dos asistencias, lo que le sitúa también entre los jugadores más determinantes del campeonato. El francés ya conquistó la Bota de Oro en Catar 2022 y busca convertirse en el primer futbolista que gana este galardón en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo.