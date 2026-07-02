Histórica multa a Google: 4.125 millones de euros por abuso de posición dominante a través de Android

La Justicia Europea confirma la multa de 4.710 millones de dólares impuesta a la multinacional estadounidense Google por abuso de una posición dominante mediante su sistema operativo Android.

El caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a Google con una multa de 4.340 millones de euros. Sin embargo, en 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rebajó la multa a 4.124 millones de euros. Esta se considera la más alta de la Unión Europea en un caso de este tipo.

El núcleo del caso reside en los denominados "acuerdos de distribución", una serie de cláusulas por las cuales los fabricantes de dispositivos Android debían instalar Google Chrome y Google Search para obtener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store.

Estos acuerdos tienen una relación cercana con los "acuerdos contra la fragmentación", unas cláusulas por las que la compañía estadounidense imponía a dichos fabricantes a comprometerse para no vender dispositivos con versiones de Android no actualizadas.

De los 4.124 millones de euros a pagar, 1.520 le corresponden a la multinacional tecnológica Alphabet como sociedad matriz.

La reacción de Google

Google ha lamentado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha confirmado la condena de 4.100 millones de euros por abuso de posición de su motor de búsqueda "no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga abierto, interoperable y gratuito".

En un comunicado, la tecnológica estadounidense afirma que "Android ofrece más opciones para todos y apoya a miles de empresas". "En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial ya en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores", ha señalado la multinacional.