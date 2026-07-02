El juez Pedraz cita como imputados a la directora general de la Guardia Civil y al DAO para el 16 de julio

El juez Pedraz acuerda citar como imputados para el próximo 16 de julio a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas en la causa en la que investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una providencia, el magistrado acuerda estas citaciones a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular unificada que lo habían pedido por constituir delito de prevaricación administrativa y obstrucción contra la justicia. Por otro lado, la resolución indica que no procede citar como investigado al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, puesto que esta conducta no supone ningún tipo penal.

Además, el magistrado acepta la práctica de otras diligencias solicitadas por la Fiscalía, como requerir al PSOE para que identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo en las fechas en las que este letrado manifestó que era asesor jurídico de esta formación, de octubre de 2024 a junio de 2055. El magistrado señala que se tendrán que indicar el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó.

Los encuentros de Leire con la directora: "Es de mi confianza"

Precisamente, la UCO sostiene que Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores. En otra de estas conversaciones aparecidas en el sumario, la propia Leire mantiene que hablará con González: "Mi siguiente conversación será con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza".

También alude a presuntas presiones ejercidas por la cúpula de la Guardia Civil desde la etapa en la que Leonardo Marcos era director general del Instituto Armado, ya que este último se quejó de que un informe judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "totalmente prospectivo y malintencionado".