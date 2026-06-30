Marlaska rectifica y admite que la directora de la Guardia Civil le informó de una cita con Leire Díez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cambiado su versión respecto a si conocía algún encuentro entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. Lo ha hecho este martes en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, donde ha asegurado que la directora le informó de, al menos, un encuentro con la fontanera del PSOE.

Según ha explicado Marlaska, González le informó de que una militante del PSOE se había interesado por la rehabilitación del comandante Rubén Villalba, implicado en el ‘caso Koldo’, pero sin especificar una fecha exacta. Tal y como ha afirmado el ministro, la directora notificó de dicha reunión puesto que la petición "le llamó la atención y no en positivo".

Asimismo, Marlaska ha explicado que esa fue la primera vez que tuvo noticia de Leire Díez: "Creo que no me dice el nombre de Leire, pero no lo puedo afirmar, sino que se refiere a una persona del Partido Socialista interesada en la rehabilitación del comandante Villalba", ha apuntado el titular de Interior.

Por otro lado, el ministro ha asegurado que desconocía los encuentros mantenidos entre Mercedes González y Leire Díez porque, a su juicio, la directora general no tenía obligación de informarle de reuniones de carácter privado: "La directora no me tiene que hacer ningún comentario de sus encuentros con ningún militante del partido si no tiene relación con lo que es objeto de su función como directora", ha aclarado durante su comparecencia.

Marlaska reitera su apoyo a Mercedes González

Además de admitir que sí conocía una de las reuniones entre González y Díez, el ministro del Interior ha mostrado todo su apoyo a la directora de la Guardia Civil: "No tengo ninguna duda sobre la probidad y el buen hacer de la directora de la Guardia Civil", ha afirmado.

Ante esta defensa, la senadora de UPN, María Caballero, ha afeado que Grande-Marlaska no haya cesado a Mercedes González. Algo a lo que el ministro no ha dudado en responder: "No tengo el más mínimo indicio, sino el apoyo que está prestando a la Guardia Civil en medios materiales, se ha ampliado el número de efectivos de la UCO, ahí es donde se demuestra", ha declarado.

No obstante, ha confesado que todo hubiera sido distinto si se hubiera acreditado que esos contactos perseguían influir en el trabajo de la Guardia Civil. "Si hubiera habido un encuentro y a mí me hubiera demostrado la UCO un encuentro en esos términos, hubiera sido una causa razonable de cese".

También ha afirmado que no tuvo constancia de quién era Leire Díez hasta que la directora de la Guardia Civil le informó de la existencia de una nota de despacho de los Servicios de Información en los que se avisaba de que esta mujer estaba en una operación para desprestigiar a la UCO.