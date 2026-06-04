Las grabaciones en las que Leire pide "cuatro cosas" contra la jueza de los ERE: "¿Qué podemos destapar de ella?"

El sumario del caso Leire Díez sigue proporcionando material con el que se destapa la supuesta trama de las denominadas "cloacas" del PSOE, en las que el partido pondría sus propios medios para moverse contra los casos judiciales que afectasen al Partido Socialista.

Leire Díez decía que se le daba bien "la fontanería" y a lo largo de estos días se podrán seguir numerosas conversaciones. Como informa Eva Llamazares en Más de uno, se ha podido escuchar de la propia 'fontanera' del PSOE con un interlocutor sobre la jueza Mercedes Alaya, la encargada de llevar el caso de los ERE en Andalucía.

"Vamos a hablar de los ERE, que tiene cuestión mollar", comienza a decir Leire, que pregunta al interlocutor: "¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?".

"Tengo que escribir a toda la leche, pero que yo me encargo. Yo escribo rápido con muy mala leche, lo de la mala leche también la tengo, ya te darás cuenta", sigue Leire Díez, a la que su interlocutor le pide que se tranquilice: "Tranquilízate, que te veo un poquito...".

"Yo soy de las que me lo tomo con frialdad", responde Leire, al que su interlocutor le dice que el asunto le ha venido "grande", ya que no se esperaba "tantas cosas". "Estas cosas no me las esperaba, ya te lo digo yo. Lo regurgitaré", zanja Díez.

"Exterminar socialmente" a la jueza Alaya

Las "cosas" a las que se refiere son las que le han ido trasladando de la magistrada Alaya, a la que Leire Díez tenía entre ceja y ceja para "exterminar socialmente": "El dolor gratuito ya no puede ser gratis".

En un mensaje enviado al policía en enero de 2020, junto a una noticia titulada 'Alaya reabre la adjudicación de Aznalcóllar para investigar al presidente de la SEPI', Leire Díez le dice: "Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también".