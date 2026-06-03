Última hora del sumario del caso Leire, en directo: la UCO considera a Cerdán y la 'fontanera' líderes de la trama para proteger al PSOE

Antonio Balas, "objetivo" de Leire

Villalba relató que la semana anterior a la primera reunión mencionada, Leire Diez le hizo llegar, a través de un colaborador de la Jefatura de Información, su "especial interés" en mantener un encuentro y él accedió a ello, dijo, porque no tenía nada que perder y tras consultarlo con sus abogados.

Leire, siempre según el relato de Villalba, acudió acompañada de otra persona, Francisco Ortega, y se presentó como una persona que tenía vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" para posteriormente mencionar diferentes causas judiciales relacionadas con el sector de los hidrocarburos como la de Gaslow o la de Villafuel, en la que está imputado el comisionista Víctor de Aldama.

Ella expuso que lo que tenían en común era la intervención del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y que en todas ellas existía una connivencia de la UCO con Repsol para torpedear la competencia en este sector.

Su objetivo, según expuso la exmilitante socialista, era por tanto conseguir información comprometedora del "Teniente Coronel Balas, el Capitán Bonilla, el Coronel Corbí (sobre este, si seguía manteniendo control sobre la Guardia Civil o la UCO), el Coronel Yuste (Coronel de UCO) y el DAO, entre otros".