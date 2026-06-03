Última hora del sumario del caso Leire, en directo: la UCO considera a Cerdán y la 'fontanera' líderes de la trama para proteger al PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que el exsecretario de Organización del PSOE y la exmilitante del partido considerada eran los líderes de una trama que tenía por objetivo "proteger" al Gobierno y al partido de investigaciones judiciales. Todos los detalles del sumario al que ha tenido acceso Onda Cero.
La UCO encontró fajos de billetes unidos con gomas en la casa de Gaspar Zarrías
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Información sobre Aldama y Koldo
Leire Díez también le pidió a Villalba información sobre Aldama y Koldo García, ya que, según está le comentó, a "los de arriba" les preocupaba la información que pudiera dar Aldama.
A cambio de su colaboración, la exmilitante del PSOE le ofreció recuperar su reputación y darle un puesto de responsabilidad sentándolo como asesor de la Directora General de la Guardia Civil, quien, según le comentó, estaba "esperando el 'feedback'" de la reunión.
Antonio Balas, "objetivo" de Leire
Villalba relató que la semana anterior a la primera reunión mencionada, Leire Diez le hizo llegar, a través de un colaborador de la Jefatura de Información, su "especial interés" en mantener un encuentro y él accedió a ello, dijo, porque no tenía nada que perder y tras consultarlo con sus abogados.
Leire, siempre según el relato de Villalba, acudió acompañada de otra persona, Francisco Ortega, y se presentó como una persona que tenía vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" para posteriormente mencionar diferentes causas judiciales relacionadas con el sector de los hidrocarburos como la de Gaslow o la de Villafuel, en la que está imputado el comisionista Víctor de Aldama.
Ella expuso que lo que tenían en común era la intervención del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y que en todas ellas existía una connivencia de la UCO con Repsol para torpedear la competencia en este sector.
Su objetivo, según expuso la exmilitante socialista, era por tanto conseguir información comprometedora del "Teniente Coronel Balas, el Capitán Bonilla, el Coronel Corbí (sobre este, si seguía manteniendo control sobre la Guardia Civil o la UCO), el Coronel Yuste (Coronel de UCO) y el DAO, entre otros".
Leire Díez alardeó de tener acceso al "'one' del Gobierno" y vínculos con "los de arriba"
La exmilitante del PSOE Leire Díez alardeó de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno" en las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.
En la primera reunión, Díez se limitó solo a mencionar a "los de arriba", pero ya en la segunda destacó que tenía acceso al "'one' del partido" y al "'one' del Gobierno", y como muestra de su poder le aseguró a Villalba que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella porque el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).
Así consta en la declaración como testigo que prestó Villalba ante agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a una trama presuntamente liderada por Leire Díez y auspiciada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para desbaratar procedimientos judiciales que afectasen al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno.
El registro en Ferraz: un ordenador, discos duros, agendas...
El sumario también recoge el resultado del registro realizado por la UCO en la sede del PSOE de la calle Ferraz, cuando comenzó la investigación sobre Santos Cerdán. El material incautado se encontraba guardado en un sótano del edificio, del que los agentes se llevaron un ordenador, varias agendas, discos duros, siete cajas de documentación y dos contenedores con información.
Santos Cerdán y Leire Díez, "líderes" de la trama para "proteger" al Gobierno
La UCO de la Guardia Civil sostiene que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante del partido considerada su 'fontanera', Leire Díez, era los líderes de una trama que tenía por objetivo "proteger" al Gobierno y al partido de investigaciones judiciales. Según recoge el sumario de la causa, los dos eran los máximos "dirigentes" del entramado destinado a "proteger los intereses puestos en juego en una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.
El informe de la Guardia Civil considera que entre 2024 y 2025, un "grupo de personas" liderado por Cerdán, en "un nivel superior", y Díez, en "un nivel ejecutivo", se encargaron de entorpecer los procedimientos que afectaban a los socialistas con "promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros".
El testimonio de Carmen Pano sobre el intento de soborno del PSOE
Entre otras cosas recoge el testimonio de la empresaria Carmen Pano ante la Unidad Central Operativa (UCO) en el que relata el intento de soborno que habría hecho el PSOE a través de una abogada, dinero a cambio de salvar a Ábalos. La UCO encontró además en el domicilio de Gaspar Zarrías, fajos de billetes unidos con gomas.
Relato pormenorizado de Carmen Pano ante la Guardia Civil sobre un supuesto soborno del PSOE para que no dijera que había llevado dinero en efectivo a Ferraz.
Onda Cero accede al sumario del caso Leire
Onda Cero accede al sumario del Caso Leire cuyo secreto levantó el juez Santiago Pedraz parcialmente. Además del efectivo hallado en el domicilio del exvicepresidente andaluz, recoge el testimonio de la empresaria Carmen Pano ante la UCO en el que relata el intento de soborno que habría hecho el PSOE a través de una abogada.