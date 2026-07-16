La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez por dos delitos, pero le devuelve pasaporte

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado.

Por otro lado el tribunal madrileño ha acordado el alzamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial

En un auto difundido este jueves los magistrados ordenan además que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El juez Juan Carlos Peinado había decidido que Gómez fuera juzgada con jurado por los cuatro delitos citados, cometidos presuntamente en relación con su actividad profesional cuando codirigía una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid.