Caso Leire: La UCO encontró fajos de billetes unidos con gomas en la casa de Gaspar Zarrías

Onda Cero ha tenido acceso al sumario del caso Leire, la supuesta trama orquestada por el PSOE para boicotear investigaciones en contra del partido y del Gobierno.

Entre otras cosas recoge el testimonio de la empresaria Carmen Pano ante la Unidad Central Operativa (UCO) en el que relata el intento de soborno que habría hecho el PSOE a través de una abogada, dinero a cambio de salvar a Ábalos. La UCO encontró además en el domicilio de Gaspar Zarrías, fajos de billetes unidos con gomas.

Relato pormenorizado de Carmen Pano ante la Guardia Civil sobre un supuesto soborno del PSOE para que no dijera que había llevado dinero en efectivo a Ferraz.

Para salvar el culo a Ábalos y Koldo

Se lo ofrecieron en el despacho de la abogada Leticia de la Hoz, que hablaba en nombre de gente del partido, según dijo gente del PSOE y ante el asombro de ella, le explicó que era para salvar el culo a Ábalos y Koldo, según reza el oficio de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Onda Cero en una segunda reunión.

La abogada le preguntó a Pano y al chófer que la llevó a Ferraz, Álvaro Gallego, si habían pensado qué querían a cambio del favor. Pano pidió primero 25.000 € para pagar su casa y la boda de su hija y unos 2500 € de alquiler mensual de su casa. Gallego quería 15.000 € para la compra de un coche.

Según Pano, su abogado Gómez Bermúdez, exmagistrado de la Audiencia Nacional, le recomendó que no accedieran. Por eso las declaraciones judiciales siempre fueron, dice, ajustadas a la realidad.

Billetes en la casa de Gaspar Zarrías

El sumario también desvela que en el domicilio de Gaspar Zarrías, el exvicepresidente de la Junta andaluza y pagador de Leire Díez, se hallaron fajos de billetes unidos con gomas y distribuidos en 200 billetes de 50 euros, 200 de 20 y otros 105 de 20 euros.

La UCO de la Guardia Civil halló un total de 19.850 euros en el registro del domicilio de Zarrías, el pasado miércoles en Madrid.

El acta de registro del domicilio del también exconsejero de Presidencia andaluz, recoge el hallazgo de este dinero, que fue más tarde depositado en la cuenta de bancaria de depósitos y consignaciones judiciales.

Los agentes encontraron en el salón un bolso de color negro con "tres fajos unidos con gomas", que contenían los mencionados billetes. En una habitación del domicilio de Zarrías, dentro de un sobre de una entidad bancaria que estaba en una bolsa, había 75 billetes de 50 euros.

Zarrías es uno de los nuevos investigados en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que gira en torno a una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE o el Gobierno, que estaría liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

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