La UCO concluye que Santos Cerdán obtuvo sus mayores beneficios en la etapa de Ábalos como ministro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" entre 2015 y 2024, siendo la época en la que alcanzó "sus máximos" entre los años 2019 y 2023 periodo que, añade la UCO, aglutina la etapa ministerial de José Luis Ábalos y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

En el informe patrimonial de Cerdán, la UCO también ha detectado "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261 euros", y que éstos corresponderían "a una posible fuente de ingresos no declarada" por el exdirigente socialista.

Observa además "una reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019", que coincidió temporalmente "con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona de los expedientes objeto de investigación".

Las fuentes de ingresos no declaradas por Cerdán

La UCO cita como "posibles fuentes de ingresos no declaradas por Santos Cerdán" ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su mujer Patrizia Úriz para abonar "las cuotas de renting de un vehículo". El informe cita también ingreso en efectivo de origen "aparentemente desconocido" por valor de 18.261, 56 de euros entre 2014 y 2017.

La Guardia Civil analiza también las cuentas de Servinabar, empresa propiedad del amigo de Cerdán Antxon Alonso, y resume que "el 87,04%" de sus ingresos provienen de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora, mientras que el 2,48% lo hace de "empresas que se encuentran investigadas" y el 0,66% de "personas físicas o jurídicas vinculadas" a Antxon.

Así, los datos bancarios de la empresa indican que Cerdán y algunos miembros de su familia habrían disfrutado de unos "beneficios, entre los años 2015 y 2024 que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros".