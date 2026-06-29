Santos Cerdán publica un libro sobre las consecuencias del "juicio político" tras su implicación en el 'caso Koldo'

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha publicado un libro en el que reflexiona sobre las consecuencias del "juicio político" tras su implicación en el 'caso Koldo' y en la presunta trama del 'caso Leire Díez'. El libro, que lleva por título 'La caída: Poder, relato y destrucción en la era del juicio político', estará disponible a partir del 30 de junio.

En el libro, Cerdán narra en primera persona su experiencia en estas tramas y reflexiona sobre las consecuencias personales y políticas que estos casos tuvieron en su vida. Un caso que el entorno del exdirigente ha considerado como un "juicio mediático".

La historia de Santos Cerdán en primera persona

Santos Cerdán fue detenido y estuvo más de cuatro meses en prisión provisional por su papel en la presunta trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo'. Además, está imputado en la causa de la exmilitante del PSOE Leire Díez que indaga en la presunta trama para obstruir casos judiciales.

En este libro, Cerdán ofrece su versión de los hechos y analiza cómo la construcción del relato público puede "condicionar la percepción social" antes incluso de que exista una resolución judicial. En este sentido, reivindica la importancia de la presunción de inocencia como principio esencial de cualquier Estado democrático cuestionando, además, la opinión pública y los medios de comunicación.