El sumario del caso Leire señala a Interior: ordenó a la UCO que "se pusiera de perfil" ante las investigaciones que afectaban a Sánchez

El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre julio de 2023 y diciembre de 2025, Rafael Yuste, aseguró el pasado miércoles a los agentes de esta unidad que le tomaron declaración que el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, ordenó en 2024 "ponerse de perfil" en los procedimientos policiales "que tuvieran afectación política", como el que implicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Así consta en uno de los informes incluidos en el sumario del caso Leire, que recoge la declaración como testigo de Yuste ante los agentes el pasado 27 de mayo en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid en relación a posibles filtraciones de investigaciones internas. En ella se muestra cómo los dos investigadores preguntan al exjefe de la UCO si tenía conocimiento de "presiones políticas" sobre los efectivos que investigaban a "personas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno" para que "hicieran o dejaran de hacer".

Yuste trasladó a los agentes que recordaba una reunión el 12 de julio de 2024, que se produjo tras una solicitud a la Unidad para "recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida contra David Sánchez". En este encuentro estuvieron, además de Yuste, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos; el jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo; y el DAO.

Ante ellos, Marcos habría apuntado que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era "totalmente prospectivo y malintencionado", afirmando que "la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos". Al mismo tiempo, solicitó que el siguiente viernes (19 de julio), "el informe a efectuar por la unidad" tenía que "estar analizado y que no haya nada".

Ante esto, Yuste afirmó que eso "era materialmente imposible, ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".

No ser "proactivo" en investigaciones con "afectación política"

Días después, el 16 de julio de 2024, el DAO acudió a las dependencias oficiales de la UCO, donde se reunió con Yuste, el jefe de Policía Judicial e investigadores del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Diecan) vinculados a la investigación de la causa seguida contra el hermano de Sánchez.

En dicha reunión, el que fuera jefe de la UCO aseguró que el DAO indicó a los presentes que, "en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que nos pusiéramos de perfil". Y añadió que, "en este caso concreto, la Autoridad Judicial" debía ser "quien tomase la iniciativa".

Marlaska dice que no tiene "ningún conocimiento" de presiones a agentes de la UCO

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y ha defendido la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.

"Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", ha dicho Marlaska a su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

Interior afirma que no se abrió ninguna información a instancias de Leire y apoya a la UCO

El Ministerio del Interior se ha pronunciado tras aparecer la Guardia Civil en el sumario del caso Leire. Fuentes de la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura que no se abrió ninguna información a instancias de Leire Díez y ha reiterado que la UCO cuenta con su respaldo para realizar sus investigaciones, como ocurre con el resto de cuerpos policiales.

Así, Interior se remite a las muestras públicas de respaldo a la profesionalidad de la UCO que ha realizado Marlaska en diferentes comparecencias, incluyendo en sede parlamentaria. Además, recuerdan que en mayo de 2025 el propio ministro y también la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunieron con diferentes mandos para, según las citadas fuentes de Interior, trasladarles en persona el respaldo a sus actuaciones como policía judicial bajo la dirección de jueces y fiscales.

Aquellas reuniones de finales de mayo de 2025 se celebraron en el contexto de la polémica por los audios de la militante del PSOE Leire Díez buscando presuntamente pruebas e información sensible contra la UCO, la unidad que lleva la investigación del 'caso Koldo' o contra la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El contenido de los informes de la UCO remitidos al juez, que indaga sobre una supuesta trama para desprestigiar causas judiciales que afectan al PSOE, se ha difundido este miércoles cuando el ministro del Interior se encontraba fuera de España, ya que participa en Luxemburgo en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI).

Al menos tres reuniones entre Leire y la directora de la Guardia Civil

La UCO sostiene que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

También alude a presuntas presiones ejercidas por la cúpula de la Guardia Civil desde la etapa en la que Leonardo Marcos era director general del Instituto Armado, ya que este último se quejó de que un informe judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "totalmente prospectivo y malintencionado".