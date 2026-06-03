La UCO revela que Díez se reunió con la jefa de la Guardia Civil para frenar a los investigadores del caso Leire

El sumario del caso Leire al que ha tenido acceso Onda Cero sitúa a la estructura del PSOE en el centro de una presunta trama de financiación irregular y maniobras de influencia. El partido habría utilizado sociedades interpuestas y facturas mendaces para sostener económicamente una red dirigida a nivel superior por el secretario de organización Santos Cerdán y ejecutada por la militante socialista Leire Díaz.

El objetivo principal de esta estructura, según los indicios recabados por los agentes, habría sido el despliegue de influencias en la Fiscalía del Estado y la protección de los intereses del presidente del Gobierno.

Los encuentros con la directora general de la Guardia Civil

La UCO ha señalado que Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

Los investigadores hacen hincapié en "la existencia de una relación" entre Díez y González "previa a su nombramiento" como jefa de la Guardia Civil, a lo que añaden que, tras su designación en septiembre de 2024, "la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre ese mes y abril de 2025.

También indican que, del contenido de sus mensajes, la intención de Díez era hacer llegar a la directora general contenido relacionado con causas judiciales de hidrocarburos, "no habiéndose localizado otras actuaciones o referencias en el material intervenido del que se pueda inferir que se pudiese tratar de un asunto diferente".

La infiltración en la Fiscalía y un "piso franco" en Madrid

El sumario detalla cómo Leire Díez presumía de un acceso total al núcleo del partido y del Gobierno, llegando a asegurar que influía en nombramientos de seguridad y que el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, recibiría al abogado del excomisario José Manuel Villarejo.

De acuerdo con los mensajes interceptados, la implicada reportaba al abogado Jacobo Teijelo que debía asistir a las reuniones de la Fiscalía para "complementar la parte jurídica".`

Además, la investigación destapa la existencia de un inmueble en la calle Diego de León de Madrid. Según el testimonio de un empresario y las conversaciones de la propia Díez, el lugar era utilizado como "piso franco" del PSOE para celebrar reuniones de la trama, disponiendo ella misma de las llaves de un local que no estaba acondicionado para residir.

Maniobras de compra y recusación de magistrados

Entre las líneas de actuación de la red se encontraba el intento de reincorporar a la carrera judicial al exjuez expulsado Sáenz de Tejada. El informe apunta a que la trama intentó comprar a este exmagistrado para que difundiera información que desacreditara a la jueza Biedma, instructora del caso que afecta al hermano del presidente Sánchez.

Los investigadores señalan que Díez llegó a plantear la posibilidad de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez con el objetivo final de recusar y apartar a la magistrada del caso, aprovechando la mala relación existente entre ambos.

Desvío de fondos mediante facturas electorales y pagos en efectivo

La UCO detalla mecanismos concretos de financiación de la red. Por un lado, se investiga una instrucción de Santos Cerdán para emitir una factura a favor de Crónica Libre bajo el concepto de publicidad institucional para la campaña de las elecciones europeas de 2024. Los mensajes muestran a periodistas del medio coordinado los datos bancarios y las fechas de cobro de dicho acuerdo.

Por otro lado, constan los pagos percibidos por la propia Leire Díez, quien cobró un total de 16.000 euros (a razón de 4.000 euros mensuales) a través de la empresa Zaño Sociedad, propiedad del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

Aunque Zarrías declaró en su momento que dichos pagos correspondían a un trabajo periodístico para un libro de investigación sobre la causa de los ERE, la Guardia Civil modificó el foco tras registrar su domicilio, donde los agentes hallaron ocultos múltiples fajos de billetes de 20 y 50 euros unidos con gomas en al menos dos estancias de la vivienda.